Cómo maquillarte para que la cara luzca más delgada; es ideal para mujeres mayores de 45 años

Hoy en día muchas mujeres han optado por tener un estilo para maquillarse, pues tras años experimentando estilos y técnicas, algunas saben bien qué es lo que mejor les va a la hora de ese retoque, aunque tampoco está de más probar nuevos tips, pues las modas cambian constantemente.

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Si bien, has identificado qué tipo de rostro tienes, te dejaremos una serie de recomendaciones que puedes considerar para maquillar tu cara y que este se vea más delgada, lo que en seguida te dará otra vista que podría sentar de maravilla.

¿Cómo maquillarme para ver mi cara más delgada?

Para que tu rostro se vea más delgado, debes aplicar contorno en diagonal desde la parte alta de la oreja hacia la boca (sin pasar del nivel de los ojos) y poner el rubor en la parte alta del pómulo difuminándolo hacia las sienes.



Contorno: Usa un tono más oscuro que tu piel bajo el hueso del pómulo empezando desde la oreja y baja de forma inclinada hacia la mitad del ojo. Evitar llegar hasta la comisura de los labios pues de no hacerlo, podría no lucir natural.

Usa un tono más oscuro que tu piel bajo el hueso del pómulo empezando desde la oreja y baja de forma inclinada hacia la mitad del ojo. Evitar llegar hasta la comisura de los labios pues de no hacerlo, podría no lucir natural. Rubor: Pon rubor en la parte alta del pómulo y difumínalo hacia arriba en dirección a las sienes. Es importante que evites ponerlo de forma redonda en el centro de tus mejillas, ya que eso ensancha el rostro.

Pon rubor en la parte alta del pómulo y difumínalo hacia arriba en dirección a las sienes. Es importante que evites ponerlo de forma redonda en el centro de tus mejillas, ya que eso ensancha el rostro. Ilumina: Añade un toque de luz o corrector claro justo arriba del pómulo y difumina muy bien para crear un efecto visual de una cara más alargada y delgada.

¿Cómo hacer que mi maquillaje dure más tiempo?

Si buscas que tu maquillaje dure más tiempo es importante que “prepares” la piel, aplicar los productos en capas finas y sellar de forma correcta.

