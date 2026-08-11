ÚLTIMA HORA: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué Cocinero va a la parte final del Reto por el Pin del Chef hoy lunes 10 de agosto

Estamos dando inicio a la semana 13 de MasterChef 24/7 y este lunes se estará disputando uno de los Retos más importantes de la semana, pues los Cocineros buscarán hacerse del prestigioso Pin del Chef, distintivo que le da a su poseedor o poseedora grandes beneficios dentro de la competición.

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Como dentro de MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, este lunes se han abierto votaciones para que elijas cuál será el Cocinero o Cocinera que irá a la parte final del Reto por el Pin del Chef, insignia que podría traer consigo grandes beneficios en los días finales de esta temporada.

Abren votaciones en MasterChef 24/7 este lunes

La noche de este lunes 11 de agosto se han abierto votaciones dentro de MasterChef 24/7 para que uno de los Cocineros sea elegido por el público y vaya a la parte final del Reto por el Pin del Chef, donde podría asegurar su participación en la final del programa.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

La noche de este lunes podrás ser tú quien decida quién será el participante que irá a la parte final de Reto por el Pin del Chef, que si bien no se le asegura ganarlo, podría tener cierta ventaja sobre los demás Cocineros.

Para votar, debes de entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar.

También podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Cómo puedo tener votos extra en MasterChef 24/7?

En este programa hasta un voto podría hacer la diferencia, por ello es importante que uses tus 10 votos y tras hacerlo, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla, así que no lo pienses dos veces.