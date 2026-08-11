Luis Chiu, Chef invitado de MasterChef 24/7 aconseja sobre la preparación de las ancas de rana: “Si se pasa de cocción, queda muy chiclosa”

Tras la reciente eliminación del Luis, han quedado definidos los 10 mejores cocineros de MasterChef 24/7; sin embargo, aunque la final está cada vez más cerca, la exigencia sigue subiendo y en esta ocasión, los participantes tuvieron que preparar sus platillos con ingredientes babosos, entre ellos, las ancas de rana, por lo que te invitamos a conocer algunos consejos del Chef Luis Chiu para prepararlas.

Para el primer reto de la gala en la que están en juego tanto el Pin del Chef como el Pin Negro, los cocineros se enfrentaron a las cajas misteriosas, las cuales contenían rana, calamar, anguila, caracol y almeja chiluda; sin embargo, los participantes no estuvieron solos, pues la cocina más poderosa de México recibió nuevamente la visita del Chef Luis Chiu, quien compartió sus valiosos conocimientos con los 10 concursantes y el público que seguía la transmisión de la cocinada.

Después de lo que los cocineros volvieron del mercado, el Chef Luis Chiu le compartió a los paladares más exigentes de México que las ancas de rana, proteína asignada a Daniela y Julio, requerían una cocción particular, pues "si se pasa, queda muy chiclosa".

El Chef también habló de la frecuencia con la que es consumida esta proteína en nuestro país en platillos como tamales y guisados, mientras que en China se prepara con sal y pimienta o como fritura profunda.

Poncho Cadena agregó que la proteína permite sabores intensos como el ajo o los chiles secos, así como ingredientes como avellanas o almendras, mientras que el Chef Adrián Herrera habló de las similitudes que guardan las ancas de rana con el pollo.

Durante la visita a la estación de Daniela, Luis Chiu compartió que la textura de la rana es muy parecida a la del pescado y el pollo y destacó su posible preparación como botana frita. Por otro lado, la Chef Zahie Téllez le sugirió a la cocinera que si iba a preparar una fritura profunda, debería acompañarla con una salsa un poco ácida y exhortó al público a probar la proteína en cuestión, ya que la carne es muy sabrosa.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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