¡Comienza la Fusión! Así quedaron conformados los equipos de Survivor México La Reliquia en Llamas

La Fusión de Survivor México La Reliquia en Llamas ha marcado la recta final del reality show, pero también una serie de radicales e inesperados cambios de cara a la última semana de la extrema competencia, pues aunque ya no hay Halcones ni Jaguares, fueron conformados un par de equipos con el fin de competir en las pruebas de la cuarta semana. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que "Warrior" le revelara a los sobrevivientes que la gran final de Survivor México La Reliquia en Llamas se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto a las 6:00 PM por la señal de Azteca UNO y que Sahit se convirtiera en el primer finalista de la competencia tras ganar el juego por la reliquia, al día siguiente Carlos Guerrero continuó con las sorpresas para los competidores.

El conductor afirmó que esta semana no solamente habrá dos eliminados, sino tres, los cuales saldrán en los días jueves 13, viernes 14 y domingo 16 de agosto.

Posteriormente, el azar determinó a las nuevas capitanas de la semana, quienes fueron Aurélie y Azalia tras haber sacado (a ciegas) piedras blancas de un costal y las cuales pudieron elegir a los integrantes de sus equipos para disputar las pruebas de la penúltima semana de Survivor México La Reliquia en Llamas. Los equipos verde y amarillo quedaron conformados de la siguiente manera:

Equipo verde:

Aurélie

Sahit

Julio

Avril

Abel

Sheila

Equipo amarillo:

Azalia

Javi

Sebastián

Tzas

Shada

Anahí

Después de que quedaran definidos los nuevos equipos, cabe señalar que ambos grupos se enfrentaron en la prueba por los suministros.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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