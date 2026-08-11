3 errores que hacen que tu pasto se vea seco y no lo sabes

Para todos aquellos que cuentan con un buen jardín, lo que más les gusta además de tener unas bellas plantas, es un césped o pasto totalmente verde y florecido; lo que hará que le pueda dar un aspecto diferente al jardín. Por otro lado, durante el verano suele ser complejo mantenerlo saludable, pero no siempre dependerá del agua que reciba durante esta temporada, por lo que los jardineros expertos compartieron cuáles son los tres errores más comunes que cometemos y que debemos evitar.

El pasto es uno de los pilares a la hora de tener un buen jardín, florecido y colorido durante la temporada de primavera y verano; ya que si bien no podremos disfrutar de un verde total durante el invierno, es clave poder mantenerlo el resto del año. Pero, hay veces en que puede secarse, a perder su color y que adopte un color amarillo; por lo que tendremos que evitarlo.

Por qué se seca el pasto

Entre los factores más comunes que debemos mencionar de que el pasto se seque, hay que mencionar que se debe principalmente la falta de agua, al calor intenso, a la exposición al sol, por la presencia de plagas, por enfermedades u hongos. Pero, también hay ciertos errores que no hay que cometer para que el césped no se seque, y que los jardineros compartieron cuáles son esos tres errores que debemos evitar.

3 errores que no debes cometer para que el pasto se seque

Riesgo superficial que no llega a la raíz: uno de los errores es aplicar agua de manera poco profunda y rápida, lo que provoca que la humedad se quede en la superficie y no alcance las raíces, que son las que necesitan hidratarse. Por eso, se recomienda regar menos veces, pero con más profundidad