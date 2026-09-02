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5 ideas de prendas fáciles y rápidas que puedes armar con anillas de latas

Las anillas de latas pueden convertirse en un material original para crear accesorios y prendas con un toque diferente, creativo y sostenible.

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|pinterest

Escrito por: Dulce Olvera

Si eres de los que tiene varias anillas de latas arrumbadas en un rincón de tu casa, sácales provecho y antes de tirarlas puedes utilizarlas para crear piezas de moda muy llamativas, originales y únicas. Con un poco de creatividad, hilos o algunos materiales básicos, es posible crear desde tops hasta cinturones y detalles para complementar tus looks.

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Recientemente en las redes sociales se viralizó un video donde una creadora de contenido reveló que acudiría a una premiación y para poder desfilar en la alfombra se le ocurrió crear un vestido con estos materiales , así que si eres parte del público que quiere recrear este estilo a continuación te dejamos algunas ideas de prendas que puedes crear y utilizar.

@valeriavillalobosvc Casí terminamos el vestido de Anillas de lata para los Premios Juventud ✨ solo le falta el?…. #designer #fashion #valeriavillalobos #brillibrilli ♬ sonido original - Valeria Villalobos

5 prendas creadas con anillas de lata que te harán lucir única

1.- Top tejido con anillas
Una de las opciones más originales es utilizar las anillas como pequeños módulos para formar un top. Puedes unirlas con hilo resistente, estambre o cordón, creando filas que después se conecten entre sí. Para hacerlo más rápido, puedes utilizarlas únicamente como detalles decorativos sobre una base de tela.

2.- Cinturón con anillas
Si buscas algo sencillo, un cinturón es una excelente opción. Une las anillas unas con otras mediante cordones, cadenas o tiras de tela y añade un broche en los extremos

3.- Falda
Para una propuesta más llamativa, incorpora las anillas en una falda que ya tengas a una falda si no quieres que se transparente o lastime. Si buscas un diseño más llamativo crea sola la estructura y dale la longitud que desees, puedes utilizar debajo de ella una tela transparente , una lycra o short.

4.- Chaleco o bolero
Un chaleco puede convertirse en una pieza completamente distinta con algunas anillas si quieres lucir moderno. Para crear un look más atrevido, puedes crear mangas o un pequeño bolero utilizando las anillas como una especie de malla

5.- Balaclava/ verdugo
Para darle un toque a tu cabello o cabeza puedes utilizar las anillas de latas para crear un balaclava o verdugo, este accesorio hará que luzcas espectacular en festivales de música.

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