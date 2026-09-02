5 fondos de pantalla de Bluey ideales para la tableta de los niños y niñas este regreso a clases 2026; son originales y creativos

Es oficial, este 01 de septiembre los niños y niñas han regresado a clases y si algo es cierto es que muchos de los infantes hoy en día utilizan y están rodeados de pantallas y dispositivos móviles, es por eso que en esta ocasión te presentamos fondos de pantalla para tableta ideales para que tus hijos los tengan en sus dispositivos y de esta manera se inspiren a trabajar de forma digital.

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Bluey: Ideas de fondo de pantalla para tableta este regreso a clases 2026

Estos fondos de pantalla son perfectos para niños y niñas ya que los colores, diseños, formas y personajes que hay en cada fondo de pantalla es ideal para cada fan de Bluey; una de las series animadas que ha ganado gran popularidad los últimos años. Además de esto, una opción que también puedes hacer es editar alguno de estos fondos colocando el nombre de cada niño o niña.

Bluey: Fondo de pantalla en la playa

Este fondo de pantalla es ideal para los niños que aman la playa y pasar tiempo con su familia ya que este diseño tiene a la familia de chachorros completa con el mar de fondo y castillos de arena. Por otro lado, es perfecto para los pequeños que aman el color azul.

Bluey: Fondo de pantalla de picnic

Este fondo de pantalla es ideal para los pequeños que aman hacer picnic ya que el fondo resalta por tener a los personajes de la icónica serie haciendo una de estas divertidas actividades en donde se encuentran en un espacio de áreas verdes con comida y snacks deliciosos disfrutando en familia.

Bluey: Fondo de pantalla de personajes en columpio

Este fondo de pantalla es ideal para los pequeños que aman estar en los parques y subirse a los columpios ya que se sentirán muy inspirados. Este diseño tiene a los personajes disfrutando de un gran momento en un columpio colgado en un árbol con un paisaje hermoso.

Bluey: Fondo de pantalla con pugs y plantas

Este fondo de pantalla es ideal para los pequeños que aman a los pugs ya que el diseño tiene a dos pequeños perros de esta raza así como a los personajes originales. Por otro lado, destacan las pantas, por lo que los pequeños amantes de estas disfrutarán tener este fondo de pantalla.

Bluey: Fondo de pantalla de legos

Este fondo de pantalla es perfecto para los amantes de los LEGOS y de Bluey ya que el diseño consiste en que los personajes se encuentran armando un LEGO. Si un niño a niña ama armar bloques y al mimo tiempo es fan de Bluey, este fondo para tableta será ideal para él o ella.