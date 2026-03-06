Dile adiós: Las 5 prendas que no se usarán en la primavera 2026

Las tendencias parecen siempre imponerse y ganarse la aceptación de la mayoría de los ciudadanos. La moda, en sus diferentes facetas, impone cambios en los looks que utilizamos a diario, en ocasiones especiales y hasta en la intimidad de nuestro hogar.

Los cambios de estación son uno de los puntos de inflexión en estos temas y es por eso que la cercanía de la primavera 2026 ya está ofreciendo algunas señales de lo que se viene, y de lo que se va también.

¿La primavera invita a cambiar de look?

La Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en nuestra mejor consejera a la hora de elegir un outfit o animarnos a un cambio de look. De cara a la primavera 2026, Gemini precisa que esta estación no solo cambia el paisaje, también sacude nuestro estado de ánimo y, por extensión, nuestro espejo.

“No es coincidencia que en cuanto sale el sol sintamos una urgencia casi biológica de cortarnos el pelo o renovar el armario”, sentencia la IA de Google. Por lo tanto, esta tecnología confirma que el cambio de estación invita a muchos a cambiar de look y que “el deseo de un cambio radical de imagen en esta época es una forma de ‘mudar la piel’, una respuesta psicológica instintiva a la transición climática”.

¿Qué prendas no se usarán esta primavera?

A solo días de que la primavera llegue, Gemini advierte que “ya se siente ese aire de renovación que trae esta estación, y con el 2026 ya en marcha, el mundo de la moda ha decidido dejar atrás algunas tendencias que nos acompañaron por mucho tiempo”.

De esta manera, la Inteligencia Artificial confirma que si estás pensando en limpiar el clóset para darle espacio a lo nuevo, estas son las 5 prendas que oficialmente pasarán a "mejor vida" esta temporada:

Los "micro-mini" shorts: Esa tendencia de shorts extremadamente cortos y ajustados está perdiendo terreno frente a la comodidad.



El cambio: Ahora buscamos el "Bermuda Chic". Shorts más largos, de corte sastre y con caída fluida que llegan casi a la rodilla. Es un look mucho más sofisticado y fresco para el calor.

El calzado "chunky" extremo: Esos tenis y sandalias con plataformas gigantescas y pesadas finalmente han cansado a las pasarelas (y a nuestros pies).



El cambio: Volvemos a la estética minimalista. Calzado de suela delgada, bailarinas con punta o sandalias de tiras finas que estilizan la figura sin añadir peso visual.

Los jeans "skinny" de tiro bajo: Aunque el tiro bajo intentó regresar con fuerza, la combinación con el corte ultra ajustado ya no va más en 2026.



El cambio: Los "Barrel Jeans" (corte de barril) o los pantalones de pierna ancha y tiro medio son los reyes. Buscamos siluetas que permitan movimiento y que no sacrifiquen la comodidad.

Los colores neón estridentes: Ese rosa fucsia o verde lima cegador que dominó las redes sociales ha quedado saturado.



El cambio: La primavera 2026 apuesta por tonos mantequilla, lavanda empolvado y "Peach Fuzz". Colores que transmiten calma y una elegancia natural, conocidos como la paleta del quiet luxury.

Las camisas "crop" rígidas: Las camisas de botones cortadas a la altura de las costillas están siendo reemplazadas por estructuras más clásicas.

