Las uñas color jacaranda que son la tendencia en manicura: diseños para la primavera-verano

Para esta Primavera-Verano la manicura en color jacaranda ese impone con fuerza. No son para nada un estilo aburrido, sino que conciertas combinaciones se puede lograr grandes diseños.

Noticias Campeche del 6 de marzo 2026

Esta temporada se basa en los ramos que florecen en los cielos despejados de los primeros días soleados. Aquí podrás experimentar matices muy diversos para lucir en cualquier lugar ya que son muy versátiles y elegante.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas color jacarandá?

La flor de jacarandá es una especie que vemos durante poco tiempo en la primavera. Este color se logra con una mezcla de tonos azules, morados y grises que, juntos, crean un color con diferentes intensidades.

Uñas con esmalte jacaranda metalizado

Si te parece que el tono lila, morado o jacaranda es un poco aburrido, pues puedes añadir una capa cromada que agrega una dimensión de lujo y brillo. Intenta con limaduras magnéticas o con esmaltes gruesos que ya ofrecen una sensación aterciopelada.

Uñas con esmalte jacaranda y pedrería

En segundo lugar nos encontramos con unas uñas jacaranda con un toque glamouroso que te hará lucir genial. Agrega pequeñas piezas en 3D, perlas y mini esculturas en acabados bronce y plata, que además combinan muy bien con este tono.

Uñas con esmalte jacaranda con manicure francés de línea negra

Por otro lado, puedes aplicar un diseño en donde puedes utilizar esmaltes en tonos pasteles, pero agrega una simple línea en color negro que hable de una french manicure clásica, pero repensada en los tonos clave de esta temporada.

Uñas con esmalte jacaranda en tonos claros

Aquí tenemos tonos claros que buscan un delicado tono pastel inspirado en el cielo y los pétalos de flores. Tanto si se opta por una manicura clásica, enriquecida con efecto mate o brillante, su tonalidad se presta a la experimentación en cualquier forma y longitud.