Cuál es el principal error al disimular las canas en las cejas

El principal error al disimular las canas en las cejas es utilizar un lápiz o una sombra demasiado oscura y rellenar toda la zona con una capa uniforme de producto. Aunque la intención sea recuperar definición, este método puede crear un contraste excesivo con el cabello gris o blanco, endurecer visualmente la mirada y hacer que el maquillaje se vea poco natural.

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Las canas en las cejas forman parte de los cambios naturales que pueden aparecer con el paso del tiempo. Algunas personas prefieren integrarlas en su apariencia, mientras que otras optan por disimularlas mediante maquillaje, tintes específicos o productos de fijación.

¿Cómo disimular las canas de las cejas sin endurecer la mirada?

Para cubrir parcialmente las canas de las cejas, la clave es elegir un producto que se aproxime al tono natural del pelo y aplicarlo únicamente en las zonas donde sea necesario. No siempre es conveniente utilizar un lápiz negro o marrón muy intenso, especialmente cuando el resto de la ceja tiene pelos claros, grises o blancos.

La maquilladora profesional Lisa Eldridge es reconocida por sus técnicas de maquillaje basadas en capas ligeras y acabados naturales. Este enfoque puede aplicarse también a las cejas: en lugar de cubrirlas completamente, conviene recrear algunos pelos con trazos pequeños y controlar la cantidad de producto.



Lápiz de punta fina: permite dibujar trazos que imitan los pelos naturales y cubrir zonas puntuales sin crear un bloque de color.

permite dibujar trazos que imitan los pelos naturales y cubrir zonas puntuales sin crear un bloque de color. Gel con color: puede aportar definición y fijación, además de teñir ligeramente los pelos blancos o grises, según la fórmula y la intensidad del producto.

puede aportar definición y fijación, además de teñir ligeramente los pelos blancos o grises, según la fórmula y la intensidad del producto. Sombra para cejas: resulta útil para rellenar espacios de forma gradual, aunque debe aplicarse con un pincel preciso y poca cantidad.

resulta útil para rellenar espacios de forma gradual, aunque debe aplicarse con un pincel preciso y poca cantidad. Máscara específica para cejas: puede ayudar a integrar los pelos claros con el resto, siempre que el tono elegido no sea excesivamente oscuro.

puede ayudar a integrar los pelos claros con el resto, siempre que el tono elegido no sea excesivamente oscuro. Tinte profesional: si se busca un resultado más duradero, es preferible recurrir a un producto formulado para cejas y a una persona capacitada para aplicarlo. No se deben utilizar tintes capilares convencionales cerca de los ojos.

La elección del tono debe considerar no solo el color del pelo, sino también el de la piel. En muchos casos, un marrón grisáceo, topo o tono ceniza puede integrarse mejor que un negro intenso. La elección concreta dependerá del color natural de las cejas y de la cantidad de canas.

¿Por qué no conviene cubrir todas las canas con un color oscuro?

Cuando se aplica un pigmento muy intenso sobre toda la ceja, los pelos grises pueden quedar ocultos, pero el resultado puede parecer rígido. Además, el contraste entre una ceja muy marcada y el resto del rostro puede llamar más la atención que las propias canas.

La especialista en cejas Kristie Streicher, conocida por promover un enfoque que conserva la apariencia natural del pelo, ha defendido técnicas que evitan la depilación excesiva y respetan la estructura original de las cejas. Esta perspectiva también puede trasladarse al maquillaje: no es necesario cubrir cada pelo claro para conseguir definición.