Haz una lámpara de Jack... solo necesitas papel higiénico y un globo

Las manualidades son un fenómeno que hoy es altamente valorado en el espacio digital. Aunque esto ha sido así durante años, los tutoriales en videos cortos y largos hicieron que la gente se atreviera más al ver que algunas cosas no son tan difíciles de hacer. Por eso, he aquí la propuesta de hacer una lámpara del Extraño Mundo de Jack utilizando elementos básicos de casa. A continuación toda la explicación.

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¿Por qué hacer lámpara de Jack para el próximo Halloween?

Seas o no fanático de las actividades halloweenescas… este personaje es sumamente característico y es laureado por los seguidores del cine y la animación. Por ello, hacer la lámpara de Jack podría ser el pretexto perfecto para que en casa te diviertas y convivas con tus pequeños o en su defecto… la realices tú solo. Es una linda propuesta, es sencilla, económica y además resulta útil al considerar que harás una lámpara a la que se le puede dar un uso recreativo o ciertamente práctico.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer la lámpara del Extraño Mundo de Jack?

Ingredientes

Un rollo de papel higiénico

Un globo

Dos cucharadas de pegamento blanco combinadas con una taza de agua

Un plumón negro

Un pincel

Luces led

¿Cómo hacer la lámpara del Extraño Mundo de Jack?

Realización

El primer paso es preparar el pegamento, mismo que se combinará perfectamente con el agua hasta que se consiga una consistencia homogénea.

Ahora debes cortar los cuadros de papel higiénico, tal como vienen ya divididos.

La tercera tarea para esta lámpara de Jack, consiste en inflar el globo al tamaño deseado. Si es para mesa o escritorio, trata que sea de pequeño a mediano, pero si colgarás tu lámpara, házlo enorme para que luzca.

El siguiente paso consiste en bañar tu globo entero con pegamento. Posteriormente pegarás el papel y finalmente agregarás otra capa de pegamento. Tal como ocurre con una piñata, llena de unas dos o tres capas de papel, tomando en cuenta que debes dejar un círculo en la base donde está tu nudo de globo inflado. El objetivo es dejar una capa de papel bastante resistente.

A continuación debes dejar secar el pegamento perfectamente (algunos recomiendan un día completo), para posteriormente pinchar el globo, dejando un resistente cascarón.

Para dejar una base mucho más uniforme, se recomienda pintar el cascarón con pintura blanca. Esto para posteriormente dibujar la cara de Jack, la cual puedes buscar en la imagen que más te convenga de internet o redes sociales.

Finalmente, agregarás luces led en el espacio que se dejó libre y así podrás disfrutar de tu lámpara de Halloween. Tu hazaña la podrás presumir a tus visitas o familiares y amigos en redes sociales.