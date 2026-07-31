Cómo reaplicar protector solar sobre el maquillaje sin que se arruine el look: Consejos clave

Cada vez hay más productos en el mundo del maquillaje que sirven para llevar nuestra imagen a otro nivel. Los cosméticos son uno de los grandes aliados de quienes se esfuerzan a diario por verse bien y lucirse en cada lugar al que van.

Los expertos en belleza no solo se encargan de aconsejar sobre los mejores productos a utilizar, sino que también ponen especial atención en las técnicas más adecuadas. Además, recuerdan que debemos tener en cuenta factores como el tipo de piel, la forma del rostro y la ocasión en que luciremos nuestro maquillaje.

¿Protector solar sobre el maquillaje?

Ahora, con el verano en marcha y el sol golpeando con más fuerza, el cuidado de la piel debe extremarse por lo que el uso de protectores es fundamental. Al respecto, a muchas personas se les presentan dudas sobre la aplicación de estos productos y el maquillaje, dos herramientas que aconsejan no mezclar directamente.

Lo primero a tener en cuenta es que el maquillaje por sí solo no basta para cuidar la piel del sol. Además, no hay que combinar el protector con la base ya que altera sus fórmulas anulando los filtros UV.

¿Cómo reaplicar el protector solar?

Tras lo señalado, los más recomendado es aplicar primero el protector solar líquido en la piel limpia y, luego de maquillarse, reaplicar la protección únicamente mediante brumas faciales, aerosoles o polvos con SPF a toques suaves.

De todos modos, a continuación se detalla una guía para lograr reaplicar protector solar sobre el maquillaje sin que se arruine nuestro look:

Los 4 formatos estrella para retocar sin arruinar la base

Bruma o Spray facial (SPF 50): Ideal para todo tipo de piel. Vaporízalo a unos 15–20 cm del rostro realizando movimientos en forma de "X" y "O", y déjalo secar al aire sin tocarte la cara.

Polvos minerales con SPF: La mejor opción para pieles mixtas o grasas. Se aplican a toquecitos con la brocha (usualmente integrada) para retocar la protección y eliminar los brillos de la zona T.

Esponja de maquillaje (Beauty Blender o Cushion): Perfecto para pieles secas o normales. Pon un poco de tu protector solar fluido en el dorso de la mano, impregna la esponja y aplícalo sobre el rostro mediante pequeños toques, sin arrastrar.

Stick o Barra solar: Práctico para zonas específicas. Para evitar mover el maquillaje, puedes aplicar la barra a toquecitos directos o frotar un poco de producto en las palmas de tus manos y luego presionarlas suavemente sobre la cara.

La regla de oro: Presionar, nunca arrastrar

El error más común es deslizar el producto con los dedos, lo que rompe la capa de maquillaje y genera parches.

El gesto correcto: Presionar ligeramente (a toquecitos) para que el protector solar se integre como una capa superior sin levantar la base ni el rubor.

Paso a paso para una reaplicación impecable