¡Esta es la HORA LÍMITE para votar HOY 31 de julio por el platillo con el que competirán los cocineros de MasterChef 24/7!

MasterChef 24/7 tuvo un giro inesperado en su dinámica que sorprendió a más de una persona, y es que durante la gala de este jueves 30 de julio la conductora Claudia Lizaldi anunció una nueva actividad que necesita de la participación de la audiencia... ¡sólo tú puedes elegir el platillo por el que competirán los mandiles negros, y tienes hasta esta hora para votar!

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar por el platillo con el que competirán los cocineros?

Claudia y Antrax lograron subir al balcón este jueves; sin embargo, sus compañeros no corrieron con la misma suerte, se pusieron el temido Delantal Negro y ahora deberán enfrentarse en el temido Domingo de Eliminación.

En esta ocasión el platillo con el que los cocineros competirán para permanecer en la competencia una semana más lo elegirá el público de forma totalmente gratis: Claudia Lizaldi abrió votaciones durante la gala de este jueves transmitida por Azteca UNO y, actualmente, el sitio se encuentra activo y listo para recibir la opinión de la audiencia.

Sobre la hora límite para votar por el platillo que quieras ver elaborar a cada cocinero en la gala del Domingo, Claudia Lizaldi será la encargada de anunciar el cierre de las votaciones en la transmisión de este viernes a las 08:30 de la noche... ¡ponte atento, porque tal vez el sitio se cierre sólo en cuestión de horas o permanezca abierto un poco más!

¿Cómo votar y qué opciones hay?

Para votar sólo debes seguir el siguiente paso a paso:

Requieres entrar a tu navegador web favorito desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet.

desde tu computadora, celular o tableta; recuerda tener una conexión estable a Internet. Entra al siguiente sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/

Se desplegará un menú con los cocineros con delantal negro y una lista de platillos interesantes.

¡Recuerda! Sólo puedes votar por un platillo por cocinero.

La lista de opciones de platillos para cada uno es:

New York, puré de elote, mole negro ligero.

Arrachera, papas cambray, salsa de chile morita.

Trucha, puré de chícharos, mantequilla de pomelo.

Mero, puré de plátano macho, recado negro.

Pollo rostizado, calabaza al grill, crema de epazote.

Pollo con coliflor rostizada, tahini y yogurt.

Filete de cerdo, puré de camote, pipián verde.

Costilla de cerdo, ribs de elote, salsa de pasilla.

Cornish rostizado, verduras baby, salsa de avellana.

Cordero, chayotes salteados, adobo rojo.

Por otro lado, los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo de salir eliminados son:

Luis

Daniela

Lancer

Ramahá

Carmen

Flor

Ixdit

Jazmín

Julio

Michelle

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?