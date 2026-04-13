Cómo maquillar piel con acné sin que se vea pesado

Tener acné puede implicar algunas restricciones al momento de maquillarse, ya que la prioridad debe ser el cuidado de la piel. Sin embargo, existe una técnica usada por expertos que impide dañar el rostro y evita que la textura se vea pesada o acartonada.

Es importante señalar que algunas personas cometen el error de aplicar varias capas de producto, creyendo que de esta forma taparán las imperfecciones, sin embargo, el secreto no está ahí.

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Así puedes maquillar la piel con acné para que no se vea pesado

El truco para obtener un maquillaje perfecto en una piel con acné, está en la preparación de la misma, y en la corrección puntual de los granitos o brotes.

Preparación estratégica de la piel

Debes saber que el maquillaje tiende a resaltar la textura natural de tu rostro si esta está descamada o seca. Por ello te recomendamos aplicar una crema de hidratación intensa, pero de consistencia ligera en todo tu rostro.

Aplica una crema hidratante antes de aplicar tu maquillaje|Pexels: Sora Shimazaki

En las regiones donde existen brotes puedes poner una segunda capa suave para evitar que el maquillaje destaque las partes de pielecitas secas.

En el mismo paso aplica un poco de primer matificante o suavizante que te ayude a difuminar la apariencia de los poros y también a suavizar el relieve de los franos.

Recuerda que para evitar que salgan más brotes debes mantener una buena higiene en tus brochas de maquillaje y en tus manos, así evitarás irritaciones.

La técnica del spot concealing

La corrección puntual de las imperfecciones será tu mejor aliada y sustituirá a la base de alta cobertura en toda la cara, lo que te dará una apariencia más natural y ligera.

Aplica corrector de manera puntual sobre los granos y las manchas|Pexels: cottonbro studio

Para los granos rojos puedes usar corrector verde antes de colocar la base, así neutralizarás el color. Mientras que las manchas podrán cubrirse con un corrector más fuerte que solo usarás en esa zona.

Antes de aplicar la base que va en todo el rostro, deja que el producto aplicao sobre los granos "se asiente" y procede a difuminar.

