Los 5 cortes de pelo que son fáciles de mantener y te mantienen fresca en el verano

Los 5 cortes de pelo que destacan por ser fáciles de mantener y ayudar a sobrellevar las altas temperaturas del verano son el bob recto, el pixie, el long bob (lob), el shag en capas y el bixie. Todos comparten una característica clave: requieren menos tiempo de secado y estilizado, además de favorecer la circulación del aire alrededor del cuello y el rostro.

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Con la llegada del verano, muchas mujeres buscan renovar su imagen con estilos que combinen practicidad y elegancia. Según expertos en peluquería como el británico Sam McKnight y la estilista estadounidense Sally Hershberger, los cortes con movimiento, capas estratégicas y longitudes medias o cortas son ideales para conseguir un aspecto fresco sin sacrificar versatilidad.

¿Cuáles son los 5 mejores cortes de pelo para mujeres que buscan comodidad en verano?

Los especialistas recomiendan estos 5 estilos por su facilidad de mantenimiento y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de cabello:



Bob recto: corte clásico a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo. Es elegante, fácil de peinar y requiere poco tiempo de arreglo diario. Pixie: una de las opciones más frescas para el verano. Su longitud corta reduce el calor y facilita el lavado y secado. Long bob (lob): mantiene cierta longitud para quienes no desean un cambio radical, pero sigue siendo cómodo y versátil para los días calurosos. Shag en capas: se caracteriza por sus capas desestructuradas que aportan volumen y movimiento natural. Funciona especialmente bien en cabellos ondulados. Bixie: la mezcla entre bob y pixie ofrece frescura y modernidad. Su textura ligera permite múltiples estilos sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado.

La reconocida peluquera Jen Atkin, fundadora de la marca Ouai y asesora de numerosas celebridades, ha destacado en distintas entrevistas que los cortes con textura natural son ideales para las temporadas cálidas porque permiten aprovechar la forma natural del cabello y reducir el uso de herramientas de calor.

Los cortes de pelo cortos y en capas ayudan a combatir el calor

Los cortes más ligeros favorecen la sensación de frescura porque eliminan peso y volumen excesivo. Además, facilitan el secado natural y disminuyen la necesidad de utilizar secadores o planchas, algo especialmente valorado durante el verano.

Entre las principales ventajas de estos estilos se encuentran:



Menor tiempo de secado: el cabello corto o con capas se seca más rápido.

el cabello corto o con capas se seca más rápido. Mayor comodidad diaria: evitan que el pelo se adhiera al cuello y la espalda.

evitan que el pelo se adhiera al cuello y la espalda. Aspecto más ligero: aportan movimiento sin sensación de pesadez.

aportan movimiento sin sensación de pesadez. Mantenimiento sencillo: requieren menos productos y menos tiempo frente al espejo.

requieren menos productos y menos tiempo frente al espejo. Versatilidad: pueden adaptarse tanto a looks casuales como a estilos más sofisticados.

Para los expertos, la clave está en elegir un corte que se adapte a la textura natural del cabello y a la forma del rostro. De esta manera, es posible disfrutar de un peinado favorecedor, moderno y cómodo durante toda la temporada estival, sin invertir demasiado esfuerzo en su mantenimiento diario.