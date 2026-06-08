Conoce al Cocinero o Cocinera que podría ganar HOY lunes 8 de junio el Pin del Chef de MasterChef 24/7

Estamos iniciando la cuarta semana de MasterChef 24/7 y como bien vimos en la Gala de Eliminación de este domingo, todo, absolutamente todo puede pasar, por ello cada Reto es de suma importancia en el día a día de la jornada.

Como sabrás, hoy es lunes de Pin del Chef, y esta es una de las ventajas que cada Cocinero quisiera tener en sus manos, pues además de ser quien toma decisiones en la semana, podría ser un paso más cerca a la Salvación, por lo que es de suma importancia para todos.

En MasterChef 24/7, el Pin del Chef es de gran valor pues el participante que consiga ganarse este mérito con sus platillos del día, será Capitán, lo que automáticamente les garantiza una semana más porque se vuelven inmunes a los temidos Mandiles Negros, así como al final de la semana, tendrá el poder de cambiar un mandil negro por otro, “salvando” así a un participante y mandando a otro con riesgo de ser eliminado.

¿Quién ganará el Pin del Chef HOY lunes 08 de junio en la cuarta semana?

Ya vimos hace unos días al participante Lancer fantasear con lo que sería su semana si él fuera quien tuviera este poder en sus manos y es que la semana poco a poco va tomando sabor conforme pasan los días.

Si bien, por ahora no sabemos quién de todos los participantes podrá hacerse de este reto, las expectativas cada día son más altas en la cocina más intensa de todo México.

¿A qué hora inicia MasterChef 24/7 entre semana?

Si no quieres perderte el lunes de Pin del Chef ni ninguno otro de los retos que le dan intensidad a este reality de cocina, te invitamos a sintonizar Azteca UNO en punto de las 8:30 pm, donde de lunes a viernes tendrás los retos de la semana de MasterChef 24/7.

Al igual, puedes disfrutar del programa a través de nuestro sitio web oficial y la app de Tv Azteca En Vivo y si prefieres ver el 24/7 con todos los detalles, te recomendamos verlo a través de la plataforma de Disney+.

