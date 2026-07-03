¿Qué es la alimentación intuitiva y cómo empezar a practicarla para mejorar tu relación con la comida?

La alimentación intuitiva representa un cambio de paradigma neurobiológico y conductual que se aleja por completo de las dietas restrictivas tradicionales para centrarse en la reconexión con las señales endógenas del organismo.

Este enfoque, desarrollado originalmente por las nutricionistas Evelyn Tribole y Elyse Resch, se fundamenta en la premisa de que el cuerpo posee mecanismos homeostáticos innatos capaces de regular con precisión el gasto energético y la necesidad de nutrientes.

Al suprimir las reglas alimentarias impuestas externamente, se reduce el cortisol y se mitiga la respuesta de ansiedad neuroquímica asociada a los alimentos prohibidos.

Cómo empezar a aplicar la alimentación intuitiva

Comenzar a practicar este modelo implica un proceso profundo de reeducación interoceptiva, es decir, afinar la capacidad del sistema nervioso para percibir e interpretar las sensaciones físicas internas del aparato digestivo.

Rechazo a la mentalidad de la dieta

Consiste en eliminar de forma consciente la idea de que existe un peso ideal alcanzable, rompiendo con el ciclo de pérdida y ganancia de peso.

La forma correcta de llevar una alimentación intuitiva, según expertos|Pexels: Yuliya Iskandarova

Paz incondicional con la comida

Te otorgas permiso de consumir cualquier alimento, eliminando el comer en exceso por pensar que mañana empezará nuevamente la restricción, estabilizando los niveles de dopamina.

Nutrición compasiva

Nos habla de enfocar la elección de alimentos en cómo te hacen sentir físicamente y en su densidad nutricional, en lugar de contabilizar rígidamente calorías o macronutrientes.

La alimentación intuitiva elimina la culpa y la clasificación de alimentos buenos y malos|Nai Jose

Para comenzar a aplicar la alimentación intuitiva, debes escanear la escala de hambre biológica y aprender a diferenciarla del hambre emocional. También haz pausas a la mitad de tus comidas y come conscientemente, prestando atención al sabor y deteniéndote cuando alcances una escala de 6 o 7 de saciedad.

Neutraliza al policía alimentario, es decir, a esa voz que clasifica los alimentos como buenos o malos y suele generar culpa después del consumo. Esto ayuda a erradicar el remordimiento para disminuir la inflamación sistémica asociada al estrés psicológico.

Los expertos indican que con la práctica de estos pasos podrás comenzar a comer de manera intuitiva y solo lo que tu cuerpo necesita, priorizando los nutrientes de los alimentos.

