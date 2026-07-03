No tires la caja de la pizza: 3 ideas para reutilizarlas de forma fácil y económica

La caja de la pizza puede tener una segunda vida si está limpia y libre de restos de grasa o alimentos. Con un poco de creatividad, es posible convertirla en un organizador, bandeja o elemento decorativo y reducir la cantidad de residuos que terminan en la basura.

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El cartón es uno de los materiales más versátiles para proyectos DIY debido a su resistencia y facilidad para cortar, pintar y decorar. Reutilizar este tipo de envases también fomenta el consumo responsable y permite crear objetos prácticos para distintos espacios del hogar.

Manualidades: ¿Cómo reutilizar una caja de pizza en casa?

Antes de comenzar cualquier manualidad, asegúrate de que la caja esté completamente limpia y seca. Si tiene manchas de grasa o restos de comida, es preferible reciclarla en lugar de reutilizarla para proyectos decorativos.



Organizador para documentos o revistas: corta la caja hasta obtener una estructura con uno de los laterales más alto que el otro, similar a un revistero. Después puedes forrarla con papel adhesivo, tela o pintura acrílica para darle un acabado más atractivo. Es perfecta para guardar revistas, carpetas, cuadernos o papeles importantes. Bandeja decorativa para pequeños objetos: utiliza la base de la caja como una bandeja organizadora. Solo necesitas reforzar los bordes con cartón adicional y decorarla con pintura, papel estampado o cuerda de yute. Resulta ideal para colocar llaves, controles remotos, correspondencia o accesorios sobre una mesa de entrada o un escritorio. Base para manualidades infantiles: el cartón de la caja puede servir como lienzo para pintar, crear collages, hacer rompecabezas caseros o elaborar escenarios para juegos. Es una opción económica para estimular la creatividad de los niños mientras se reutilizan materiales.

DIY: ¿Qué recomendaciones debes seguir antes de reutilizar una caja de pizza?

Aunque el cartón es muy útil para realizar manualidades, conviene tener en cuenta algunos aspectos para que el proyecto sea duradero y seguro.



Verifica que esté limpia: si la caja presenta mucha grasa o humedad, el cartón perderá resistencia y será más difícil trabajar con él.

si la caja presenta mucha grasa o humedad, el cartón perderá resistencia y será más difícil trabajar con él. Refuerza la estructura: si necesitas mayor firmeza, pega dos capas de cartón utilizando pegamento blanco o silicón caliente.

si necesitas mayor firmeza, pega dos capas de cartón utilizando pegamento blanco o silicón caliente. Personaliza el diseño: puedes utilizar pintura, papel decorativo, tela, cuerdas o etiquetas para adaptar el objeto al estilo de tu hogar.

puedes utilizar pintura, papel decorativo, tela, cuerdas o etiquetas para adaptar el objeto al estilo de tu hogar. Destínala a objetos secos: al tratarse de cartón, evita utilizarla para almacenar artículos húmedos o en espacios con mucha humedad.

Reutilizar las cajas de pizza es una forma sencilla de aprovechar un material que suele desecharse después de un solo uso. Con un poco de imaginación, estos envases pueden transformarse en objetos funcionales y decorativos que ayudan a mantener el orden y contribuir al cuidado del medio ambiente.