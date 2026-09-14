Qué colocar en la entrada de la cochera de la casa: 5 ideas para aprovechar cada espacio y hacerlo funcional
¿Tienes una cochera pequeña? Estas ideas ayudan a ganar espacio sin sacrificar funcionalidad
La entrada de la cochera es una zona de la casa que suele utilizarse únicamente como lugar de paso, pero con algunos cambios puede convertirse en un espacio mucho más práctico. Aprovechar las paredes, la altura y el área cercana a la puerta permite mantener el lugar despejado mientras se crean zonas específicas para guardar objetos de uso cotidiano. No hace falta tener una cochera enorme para conseguirlo. Desde un pequeño recibidor donde dejar zapatos y bolsas hasta soluciones para organizar bicicletas, herramientas y objetos de temporada, existen alternativas que ayudan a sacar partido de cada rincón sin estorbar el paso del automóvil.
Las mejores ideas para aprovechar la entrada de la cochera al máximo
Antes de llenar el piso con muebles y cajas, conviene pensar en las paredes y en aquellos espacios que normalmente quedan desaprovechados. Estas ideas pueden ayudarte a ganar almacenamiento, mejorar el orden y hacer más cómoda la entrada y salida de la casa. A continuación, una por una.
- Crea un mini recibidor o mudroom compacto. Si la puerta de la cochera comunica directamente con el interior de la casa, puedes aprovechar ese punto para crear un pequeño recibidor. Un banco estrecho acompañado de un zapatero y algunos ganchos en la pared puede ser suficiente para establecer una zona donde quitarse y guardar los zapatos al llegar. También puedes utilizar los ganchos para colocar abrigos, mochilas o bolsos. De esta manera, estos objetos no terminan acumulados en otras habitaciones y tienes todo lo necesario a mano antes de entrar a la casa.
- Instala soportes de pared para bicicletas y herramientas. Las paredes laterales de la cochera pueden convertirse en una extensión del espacio de almacenamiento. Con soportes adecuados es posible mantener las bicicletas suspendidas y liberar una buena parte del suelo, algo especialmente útil cuando también necesitas estacionar el automóvil. La misma estrategia funciona con herramientas, mangueras o artículos de jardinería. Lo importante es colocar cada elemento en un punto accesible y evitar que los soportes interfieran con la circulación.
- Coloca iluminación LED con sensor de movimiento. Una buena iluminación puede hacer que la entrada de la cochera resulte mucho más cómoda, especialmente cuando llegas de noche. De acuerdo con Resource Furniture, las lámparas o tiras LED con sensor de movimiento se encienden automáticamente al detectar que alguien entra en la zona. Esto evita tener que buscar el interruptor cuando llegas con las manos ocupadas y permite iluminar puntos estratégicos de la cochera.
- Aprovecha la parte alta con estanterías o armarios. La altura de la cochera es uno de los espacios que más fácilmente se desaprovechan. Si cuentas con suficiente espacio vertical, de acuerdo con Garage Living, puedes instalar repisas resistentes o armarios altos para guardar aquello que no necesitas utilizar todos los días. Las cajas de decoración navideña, artículos de temporada y otros objetos pueden mantenerse organizados en esta zona sin ocupar el piso.
- Instala un portallaves o panel organizador junto a la puerta. El espacio que queda al lado de la puerta que comunica la cochera con la casa puede utilizarse para crear un pequeño punto de organización. Un portallaves, una repisa estrecha o un panel con compartimentos permite tener en un mismo sitio las llaves del auto, lentes de sol, correspondencia y otros objetos pequeños.