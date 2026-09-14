Qué colocar en la entrada de la cochera de la casa: 5 ideas para aprovechar cada espacio y hacerlo funcional

La entrada de la cochera es una zona de la casa que suele utilizarse únicamente como lugar de paso, pero con algunos cambios puede convertirse en un espacio mucho más práctico. Aprovechar las paredes, la altura y el área cercana a la puerta permite mantener el lugar despejado mientras se crean zonas específicas para guardar objetos de uso cotidiano. No hace falta tener una cochera enorme para conseguirlo. Desde un pequeño recibidor donde dejar zapatos y bolsas hasta soluciones para organizar bicicletas, herramientas y objetos de temporada, existen alternativas que ayudan a sacar partido de cada rincón sin estorbar el paso del automóvil.

Las mejores ideas para aprovechar la entrada de la cochera al máximo

Antes de llenar el piso con muebles y cajas, conviene pensar en las paredes y en aquellos espacios que normalmente quedan desaprovechados. Estas ideas pueden ayudarte a ganar almacenamiento, mejorar el orden y hacer más cómoda la entrada y salida de la casa. A continuación, una por una.

