Manelyk hace inesperada apuesta por la estrategia de Niurka en La Granja VIP: “La conozco muy bien”

Todo parece indicar que el pleito de Manelyk y Niurka no está cerca de terminar, en especial ahora que ya se dijeron todas sus "verdades" en La Granja VIP Segunda Temporada. Es por esto que Mane no piensa perder de vista cada paso de su enemiga, por lo que hasta se atrevió a hacer una apuesta con Kenny Avilés y le aseguró que la cubana ya no tarda en empezar una "huelga" para hacerle creer a los demás que ya no quiere seguir en el programa.

"Te voy a hacer una apuesta. La conozco tan bien, que cuánto a que desde hoy va a empezar con que ya se quiere ir, es que yo la conozco como la palma de mi mano. No se va a poner el micrófono, va a empezar a sabotear los juegos. Me canso de que va a hacer todo eso", afirmó la conocida como "reina de los realities".

Esta no es el primer encontronazo que tienen, pues luego de su pelea en los establos, también se enfrentaron cara a cara en "El Palenque", una dinámica de La Granja VIP en las que ambas tuvieron que dar su postura y defenderse. Y si bien ambas dieron las razones por las que se han portado a la defensiva una con la otra, no pudieron llegar a un acuerdo y la tensión sigue viva.

¿Por qué Manelyk y Niurka se pelearon en La Granja VIP?

Los problemas entre las Granjeras empezaron desde el gran estreno, cuando la cubana se negó a saludar a su nueva compañera y dejó claro que no tenía intenciones de hacer las paces. Con el paso del día, los roces fueron haciéndose más evidentes, hasta que todo estalló el viernes, cuando Niurka y Manelyk se pelearon en La Granja VIP Segunda Temporada y se dijeron de todo.

“Estás tan sola, que tienes que pagar para que te den amor": Manelyk y Niurka tienen FUERTE PELEA en La Granja VIP

Este pleito empezó por un malentendido con Kevyn Contreras "Bicolor" y Fernando Lozada, pues ellos estaban bromeando y las cosas se salieron de control. En ese momento, la llamada "mujer escándalo" arremetió contra sus compañeros y Mane intervino, haciéndole burla por su trayectoria y su novio.