Qué hacer con las cajas de cereal vacías: la idea de organización que nadie imagina

Las cajas de cereal vacías no tienen por qué terminar en la basura. Aunque suelen ocupar espacio en la cocina, su cartón ligero puede convertirse en un práctico accesorio para mantener diferentes áreas de la casa mucho más ordenadas .

De hecho, el portal Directo al Paladar México muestra que estos envases pueden reutilizarse como organizadores verticales, separadores para cajones y cajas decorativas. Con algunos cortes y materiales sencillos es posible darles una segunda oportunidad sin gastar demasiado.

La idea de organización con cajas de cereales que pocos imaginan

Una de las alternativas más prácticas para reciclar cajas de cereales vaçias consiste en transformar en un organizador para documentos y objetos pequeños.

Ideas para organizadores con cajas de cereal reciclada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Para hacerlo, lo primero que debes hacer es retirar una de las caras de la caja mediante un corte diagonal y cubrir el cartón con papel adhesivo, tela o papel decorativo.

El resultado puede colocarse sobre un escritorio, dentro de una repisa o incluso en una estantería. Así podrás guardar revistas, libretas, recetas, documentos, manuales o papeles que suelen terminar desordenados .

. Otra posibilidad es aprovechar el cartón para crear divisiones dentro de los cajones. Corta las cajas según las dimensiones del espacio y úsalas como pequeños compartimentos para separar accesorios, calcetines, cables, artículos de papelería o utensilios.

Cajas de cereal: también pueden convertirse en cajas decorativas

Si buscas una opción que además de organizar aporte un toque decorativo, puedes transformar las cajas de cereal en pequeños contenedores. Solo necesitas reforzar el cartón y cubrirlo con materiales que combinen con el estilo de tu hogar.

En Pinterest pueden encontrarse numerosas ideas para reciclar cajas de cereales, desde organizadores y portadocumentos hasta proyectos de manualidades y almacenamiento. Es una buena fuente de inspiración para adaptar el diseño a las necesidades de cada espacio.

La ventaja de esta idea es que puedes personalizar completamente las cajas. Un poco de papel kraft puede funcionar en una decoración natural, mientras que una tela estampada o un papel adhesivo puede convertirlas en accesorios más llamativos.

Por eso, antes de tirar una caja de cereal vacía, vale la pena observarla de otra manera: su forma rectangular puede convertirse en una solución económica para organizar la casa. Con tijeras, pegamento y algunos materiales que probablemente ya tengas, tendrás un accesorio funcional y personalizado.