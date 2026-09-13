Qué hacer con las bolsas y mochilas de la entrada: 6 soluciones para mantenerlas fuera del suelo
Adiós al montón de bolsas junto a la puerta: estas ideas crean un lugar para cada mochila y mantienen despejado el recibidor
La entrada de la casa suele convertirse rápidamente en un punto de acumulación: mochilas después de la escuela, bolsos al regresar del trabajo, chamarras y hasta las llaves terminan amontonados cerca de la puerta. Cuando no existe un sitio definido para cada cosa, es fácil que las bolsas acaben en el suelo y hagan que este espacio se vea desordenado. Una de las mejores formas de evitarlo es aprovechar las paredes, las puertas y los muebles multifuncionales para crear zonas específicas de almacenamiento. No hace falta tener un recibidor grande; incluso un rincón pequeño puede funcionar si cada persona tiene un lugar claro donde dejar sus pertenencias al llegar.
Las mejores maneras para organizar bolsas y mochilas en la entrada sin que se vea feo
Antes de elegir una opción, considera cuánto espacio tienes disponible y qué tipo de objetos necesitas guardar. Si hay niños en casa, por ejemplo, conviene colocar algunos puntos de almacenamiento a una altura que puedan alcanzar fácilmente. Para los adultos, en cambio, puedes aprovechar zonas más altas o espacios detrás de las puertas.
- Instala ganchos y colgadores de pared. Los ganchos individuales son una de las alternativas más sencillas para mantener las mochilas y bolsos lejos del suelo. Además, permiten distribuir el espacio de acuerdo con las necesidades de cada integrante de la familia. Puedes colocar los ganchos de los niños a una altura menor para que puedan guardar y tomar sus mochilas sin ayuda, mientras que los destinados a bolsos o accesorios de los adultos pueden instalarse más arriba. Es importante fijarlos correctamente a la pared y utilizar soportes adecuados para el peso que deberán soportar, especialmente cuando se trate de mochilas cargadas.
- Utiliza canastas y contenedores. No todas las bolsas tienen que permanecer colgadas. Las canastas pueden ser una solución práctica para aquellas mochilas u objetos que necesitas guardar rápidamente al llegar a casa. Una canasta grande de mimbre, plástico o tela puede colocarse debajo de un banco o en una esquina de la entrada para recoger las pertenencias de uso diario sin que queden esparcidas. Otra posibilidad es utilizar cajas organizadoras y asignar una a cada integrante de la familia.
- Apuesta por un banco con almacenamiento. Un banco puede resolver dos necesidades en la entrada: proporcionar un lugar donde sentarse para ponerse o quitarse los zapatos y ofrecer espacio adicional para guardar las mochilas. Los modelos con compartimentos inferiores permiten deslizar las bolsas debajo del asiento, mientras que los diseños tipo baúl cuentan con un espacio cerrado donde es posible esconder bolsos grandes, mochilas y otros objetos.
- Aprovecha el espacio detrás de la puerta. La parte posterior de una puerta suele quedar completamente desaprovechada, pero puede convertirse en una zona de almacenamiento muy útil. Los colgadores que se colocan directamente sobre la parte superior de la puerta permiten añadir varios puntos para colgar mochilas y bolsos sin necesidad de perforar la pared.
- Crea casilleros con cubos organizadores. Los muebles modulares con cubos pueden transformar una pared vacía en una zona de almacenamiento personalizada. Cada compartimento puede funcionar como un pequeño casillero para una persona, lo que facilita mantener separadas las pertenencias de toda la familia. También puedes combinar los cubos con repisas flotantes que tengan ganchos en la parte inferior.
- Coloca un perchero de pie. Si prefieres una solución que no requiera instalar nada en la pared, un perchero de pie puede convertirse en el punto central para organizar las pertenencias de la entrada. Los modelos tipo árbol ocupan relativamente poco espacio y pueden colocarse en una esquina. Sus diferentes ganchos permiten distribuir mochilas, bolsos, chamarras y otros accesorios en un solo lugar.