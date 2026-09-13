Qué hacer con las bolsas y mochilas de la entrada: 6 soluciones para mantenerlas fuera del suelo

La entrada de la casa suele convertirse rápidamente en un punto de acumulación: mochilas después de la escuela, bolsos al regresar del trabajo, chamarras y hasta las llaves terminan amontonados cerca de la puerta. Cuando no existe un sitio definido para cada cosa, es fácil que las bolsas acaben en el suelo y hagan que este espacio se vea desordenado. Una de las mejores formas de evitarlo es aprovechar las paredes, las puertas y los muebles multifuncionales para crear zonas específicas de almacenamiento. No hace falta tener un recibidor grande; incluso un rincón pequeño puede funcionar si cada persona tiene un lugar claro donde dejar sus pertenencias al llegar.

Las mejores maneras para organizar bolsas y mochilas en la entrada sin que se vea feo

Antes de elegir una opción, considera cuánto espacio tienes disponible y qué tipo de objetos necesitas guardar. Si hay niños en casa, por ejemplo, conviene colocar algunos puntos de almacenamiento a una altura que puedan alcanzar fácilmente. Para los adultos, en cambio, puedes aprovechar zonas más altas o espacios detrás de las puertas.

