Qué hacer con el espacio junto al sofá: 5 ideas para convertirlo en almacenamiento auxiliar

Ese pequeño espacio que queda junto al sofá puede parecer demasiado estrecho para aprovecharlo, pero con la solución adecuada puede convertirse en un punto de almacenamiento muy práctico. En lugar de dejarlo vacío o acumular objetos sin orden, existen alternativas que permiten guardar cosas de uso cotidiano sin sacrificar demasiado espacio en la sala. Además, aprovechar este rincón puede ayudar a mantener despejada la mesa de centro y otras superficies. Desde textiles y revistas hasta controles, cargadores o pequeños accesorios, hay objetos que necesitan un lugar accesible, pero no necesariamente tienen que estar a la vista. La clave está en elegir una opción que se adapte a las dimensiones disponibles y a la decoración del espacio.

Estas soluciones para aprovechar el hueco junto al sofá son las mejores

Antes de elegir cualquier mueble u organizador, conviene medir tanto el ancho como la profundidad del espacio disponible y comprobar que no interfiera con el paso. Una vez consideradas estas dimensiones, puedes elegir entre soluciones abiertas, cerradas o incluso alternativas que prácticamente no ocupan espacio en el suelo.

