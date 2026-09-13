Qué hacer con el espacio junto al sofá: 5 ideas para convertirlo en almacenamiento auxiliar
¿Tienes un espacio vacío junto al sofá? Estas ideas pueden ayudarte a convertirlo en un rincón práctico y mucho más ordenado
Ese pequeño espacio que queda junto al sofá puede parecer demasiado estrecho para aprovecharlo, pero con la solución adecuada puede convertirse en un punto de almacenamiento muy práctico. En lugar de dejarlo vacío o acumular objetos sin orden, existen alternativas que permiten guardar cosas de uso cotidiano sin sacrificar demasiado espacio en la sala. Además, aprovechar este rincón puede ayudar a mantener despejada la mesa de centro y otras superficies. Desde textiles y revistas hasta controles, cargadores o pequeños accesorios, hay objetos que necesitan un lugar accesible, pero no necesariamente tienen que estar a la vista. La clave está en elegir una opción que se adapte a las dimensiones disponibles y a la decoración del espacio.
Estas soluciones para aprovechar el hueco junto al sofá son las mejores
Antes de elegir cualquier mueble u organizador, conviene medir tanto el ancho como la profundidad del espacio disponible y comprobar que no interfiera con el paso. Una vez consideradas estas dimensiones, puedes elegir entre soluciones abiertas, cerradas o incluso alternativas que prácticamente no ocupan espacio en el suelo.
- Coloca un baúl estrecho con tapa. Un baúl compacto puede convertirse en un espacio de almacenamiento adicional para guardar mantas, cojines, revistas o accesorios que no quieres tener constantemente a la vista. Al contar con una tapa, permite ocultar fácilmente el contenido y mantener una apariencia más ordenada. Si además eliges un modelo tapizado, puede cumplir una segunda función como asiento auxiliar cuando tengas invitados.
- Aprovecha el espacio con un carrito auxiliar. Los carritos con ruedas son una alternativa especialmente útil cuando quieres tener determinados objetos a mano y poder moverlos cuando sea necesario. Sus diferentes niveles permiten organizar libros, controles, cargadores, velas o pequeños accesorios.
- Utiliza un organizador para el lateral del sofá. Cuando el hueco es demasiado reducido para colocar un mueble, puedes aprovechar directamente el sofá. Los organizadores textiles que se introducen entre el asiento y el respaldo cuentan con varios compartimentos para guardar controles remotos, revistas, audífonos, cargadores y otros objetos pequeños.
- Elige una cajonera vertical y estrecha. Si tienes poco espacio a lo ancho, pero cuentas con suficiente altura, una cajonera vertical puede aprovechar mucho mejor el rincón. Sus compartimentos cerrados permiten separar diferentes categorías de objetos y evitar que el contenido quede expuesto.Puedes reservar cada cajón para una función específica, por ejemplo, textiles pequeños, accesorios electrónicos, documentos o artículos de uso cotidiano.
- Crea un rincón con canastas de almacenamiento. Las canastas son una opción sencilla para aprovechar el espacio sin hacer que la sala parezca demasiado recargada. Puedes utilizar modelos de fibras naturales, tela o materiales que combinen con los colores del sofá y colocarlos de manera vertical. Son ideales para guardar mantas, cojines, juguetes u otros objetos voluminosos que necesitas tener disponibles, pero que normalmente terminan ocupando otros espacios de la habitación.