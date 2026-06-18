Qué colores de uñas se ven más caros aunque uses esmaltes económicos
Existen diseños de uñas que irradian elegancia natural por sus colores, incluso si no se hacen con los materiales más caros ni con técnicas muy elaboradas.
No siempre hace falta gastarse una fortuna en el salón de belleza para lucir con mucho estilo, pues hay veces que el secreto para una apariencia impecable está en los detalles. Es el caso de los colores para uñas que se ven súper elegantes con cualquier tipo de esmalte; desde fórmulas baratas hasta los más costosos del mercado.
¿Cuáles son colores de uñas se ven sofisticados? 4 esmaltes que te harán ver lujosa al instante
Burgundy. Las tonalidades profundas como el burgundy o el borgoña son buenísimas para lograr un manicure que se vea caro. Esto gracias a que se trata de un tono que fusiona lo mejor del vino y el ciruela, pero con un toque de luminosidad que queda espectacular. Lo único que hay que cuidar es que las capas queden bien marcadas para evitar que las transparencias den un efecto descuidado.
Nude rosa suave. Para nadie es un secreto que los diseños de uñas en tonos nude son elegantes y ayudan a que hasta el look más minimalista se vea fenomenal. Y uno de los esmaltes que dan la sensación de lujo hasta estando hechos con barnices caros, es en la versión nude rosado que le favorece a todas las pieles y se pueden llevar en cualquier temporada.
Verde esmeralda. Si quieres un manicure oscuro, pero que no sea el clásico negro, entonces te conviene probar con las uñas de color verde esmeralda, pues tienen una profundidad muy llamativa y sofisticada. Lo mejor es que al tratarse de un tono tan deslumbrante por sí mismo, las aplicaciones dan la apariencia de ser lujodas, por lo que quedan perfectas si se hacen con esmaltes baratos o con geles un poco más costosos.
Azul marino. Entre todas las tendencias en diseños de uñas que están arrasando en 2026, está el color azul y todas sus variaciones, que tienen como ventaja su facilidad para adaptarse a las pieles y lucen preciosos en cualquier ocasión. Es el caso del azul marino, que le aporta elegancia a la imagen al instante y no requiere de productos muy caros para que el resultado sea pulcro.