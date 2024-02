WhatsApp: Meta podrá banear tu cuenta por estas razones

Seguro que has oído hablar de cómo WhatsApp está baneando cuentas en todo el mundo por actividades que van en contra de las normas de seguridad y privacidad de Meta. Cuando esto sucede, no solo pierdes tus conversaciones, sino también fotos, videos, documentos, stickers y contactos que no hayas guardado en tu móvil. Por eso, hoy te cuento todo lo que debes evitar para no ser sancionado.

Al crear una cuenta en WhatsApp, debes aceptar los términos y condiciones para poder utilizar la app sin problemas. Aunque muchas personas no suelen leer todo el reglamento y como resultado no saben que algunas acciones están prohibidas dentro de la aplicación de mensajería.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

Lo que es un terrible error, ya que es importante estar al tanto de lo que está permitido y lo que no en la aplicación de mensajería para evitar la cancelación de nuestro perfil. Por eso, aquí te dejo algunos consejos para que no te eliminen la cuenta y puedas seguir usando WhatsApp sin problemas.

¿Por qué te banean de WhatsApp?

En primer lugar, evita instalar WhatsApp Plus u otras aplicaciones similares que no cifran tus conversaciones, poniendo en riesgo tu privacidad. Por otro lado, no realices spam enviando el mismo mensaje a muchos contactos, ya que WhatsApp pensara que eres un bot y cerrará tu cuenta rápidamente. En caso de necesitar enviar un mensaje a varios contactos, utiliza las listas de difusión.

Así mismo, no envíes mensajes a personas desconocidas, asegúrate de tenerlas registradas en tu lista de contactos para esquivar sanciones. Evita enviar documentos extraños como virus, malware o contenido inapropiado, ya que esto puede llevar al cierre de tu cuenta en poco tiempo.

Si has cometido alguno de estos errores, te recomiendo eliminar todas tus conversaciones y empezar de cero y, además, realiza una copia de seguridad. Recuerda seguir estas recomendaciones para evitar que WhatsApp elimine tu cuenta y puedas seguir disfrutando de la app sin problemas. ¡Cuida tu privacidad y seguridad en línea! ¡Buena suerte!

