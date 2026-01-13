¿Qué día es de mala suerte, el martes 13 ó viernes 13? Te decimos la respuesta y cómo surgió la popular creencia

Llegamos al primer martes 13 del año y los más supersticiosos, sin duda, ya lo tienen en el radar. A continuación te explicamos cómo surgió la creencia de que el martes 13 da mala suerte y cuál es la diferencia con el mito del viernes 13, que incluso dio origen a una de las sagas de terror más famosas del cine.

Dato curioso: en algunos países la película "Viernes 13" ("Friday the 13th") se tradujo como "Martes 13", precisamente porque es más popular la creencia de que ese día es de mala suerte.

¿Martes 13 o viernes 13, cuál es de mala suerte?

En realidad ambos días se consideran de mala suerte pero depende a qué cultura le preguntes o en qué país te encuentres. De manera muy resumida, en países hispanos y en Latinoamérica se considera el martes 13 de mala suerte, mientras diversos países anglosajones consideran el viernes 13.

Ambas versiones son igualmente válidas, pero también son muy distintas respecto al día.

Sobre el 13, una versión explica que ese número se relaciona con las personas que estuvieron en la Última Cena antes de que Jesús fuera crucificado. En la Biblia, también es un capítulo del Apocalipsis que habla sobre una bestia causante de todo mal.

Por qué dicen que el martes 13 es de mala suerte

De acuerdo con la BBC, en la mitología latina se consagraba este día de la semana a Marte, dios de la guerra, por lo cual se consideraba de mala suerte emprender algo importante justo en ese día; también hay historiadores que consideran que la superstición nació porque fue en varios días martes que ocurrieron derrotas importantes de los moros a tropas cristianas.

¿Ni te cases ni te embarques? Esto es lo que hay detrás del martes 13, según la numerología

Por qué dicen que el viernes 13 es de mala suerte

Existen varias versiones que explican esta creencia. Según la revista Time, la más popular indica que se refiere a las 13 personas que estuvieron en la Última Cena y que en la tradición cristiana Jesús fue crucificado un viernes.

National Public Radio (NPR) explica que la creencia del viernes 13 llegó a Estados Unidos desde Inglaterra, pero esto ocurrió hasta el siglo XX. La primera referencia escrita que encontró sobre ese día siendo de mala suerte data de 1834, en la obra francesa "Les Finesses des Gribouilles". "Nací un viernes 13 de diciembre de 1813, que es de donde vienen todas mis desgracias", dice un personaje.