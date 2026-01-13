Mhoni Vidente revela una mala noticia para 5 signos que podría cumplirse esta semana
Algunos de los signos no la tendrán fácil y se tendrán que enfrentar a riesgos inesperados
Mhoni Vidente reveló los horóscopos de la semana y advirtió que 5 de los signos del zodiaco podrían tener mala suerte y alertas importantes que podrían cumplirse en los próximos días.
A través de su canal de YouTube, la famosa astróloga señaló a Tauro, Cáncer, Sagitario, Capricornio y Piscis como los signos más propensos a riesgos, ya sea en salud, economía o inestabilidad emocional.
- TAURO: Hay energía negativa, especialmente ligada a fraudes y engaños. Mhoni advierte sobre el dinero y la confianza de otras personas. Asimismo, aunque hay golpes de suerte, estos quedan opacados por el riesgo financiero y emocionales si no actúas con cautela. Este signo debe ir a la defensiva esta semana.
- CÁNCER: La salud es el área más afectada para este signo, con problemas de garganta y tiroides. También hay cansancio emocional y desgaste por relaciones que están drenando su energía. Si bien algo bueno se cumplirá esta semana, el proceso será pesado y exigente.
- SAGITARIO: No tendrá una semana de malos resultados, pero el proceso es lo difícil. Está cargada de deudas, trámites y pendientes, lo que podría traducirse en presión y desgaste. Hay un riesgo de salud relacionado con el páncreas. Además, tienes que ordenar el pasado antes de continuar.
- CAPRICORNIO: Tienes pendientes arrastrando de semanas anteriores y esto podría generar bloqueos. Hay debilidad en la salud relacionada con problemas en la piel. Tu suerte está condicionada: si no actúas, se estanca.
- PISCIS: Tiene suerte en el amor, pero hay otras personas cercanas que quieren robarle energía. Puede tomar malas decisiones si no filtra bien a quienes entran en su vida. Es el signo que menos mala suerte tendrá, pero tiene que ser cuidadoso porque está vulnerable.
En ese sentido, los signos de Aries, Géminis, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Acuario tienen el terreno preparado para atraer la energía positiva, a través del dinero, el crecimiento, las oportunidades, las transiciones y la renovación.
