Las bajas temperaturas no cesan en la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN, por sus siglas en español) ha dado a conocer la entrada de un nuevo frente frío, número 28, como parte de la temporada invernal. Se espera que las bajas temperaturas se extiendan hasta el fin de semana, por lo que el clima frío seguirá en los últimos días. Bajo esta línea, te compartimos 5 ideas de outfits calientitos para que el clima no se interponga con tu look y puedas lucir INCREÍBLE en la oficina.

¿Hasta cuándo durará el Frente Frío número 28?

Según confirmó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 28 entrará a partir de este miércoles, 14 de enero, y prevalecerá hasta el día viernes, 16; lo que significa que las bajas temperaturas seguirán presentes el resto de la semana laboral. Si bien el norte del país será la zona más afectada, en el centro de México también se esperan bajas temperaturas.

Que el Frente Frío NO te detenga: 5 ideas de outfits calientitos para lucir increíble en la oficina

Si tienes que presentarte a la oficina durante esta temporada invernal, ¡no te preocupes! A continuación, te compartimos cinco ideas de outfits calentitos, ideales para las bajas temperaturas. Con ellos, podrás lucir increíble en el trabajo, sin importar qué tan frío esté el clima.



Abrigo Largo: Los abrigos largos son un must en tu armario esta temporada invernal. Estos son ideales para las bajas temperaturas. Puedes combinarlos con jeans o pantalones de vestir y suéteres de cuello. ¡Lucirás increíble con un outfit básico!

Suéter con falda larga: Si quieres un outfit más elevado, te recomendamos una falda larga con suéter afelpado. Lo puedes combinar con botas. De tal modo puedes usar un pantalón término debajo y nadie se dará cuenta, y lo mejor de todo es que te seguirás viendo fabulosa.

Blazer con minifalda y medias afelpadas: Si lo tuyo no son las faldas largas, puedes optar por una minifalda, acompañada de medias afelpadas y un blazer que vaya a juego con tu outfit completo. Lucirás increíble y sin pasar frío.

Chaquetas grandes y gruesas: Si no tienes abrigos en tu clóset, o prefieres un estilo más casual, te recomendamos usar chaquetas grandes y gruesas. Estas prendas ayudarán a realzar tu outfit, en especial, si las combinas con una base sencilla, como jeans y suéter. Como extra, puedes usar una bufanda y botas altas.

Suéteres oversize con pantalones térmicos: Los suéteres oversize, combinados con camisas del mismo estilo y unos pantalones térmicos te harán lucir elegante y sin frío.

A continuación, te compartimos algunas variaciones. El chiste es dejar volar tu imaginación y vestirte con lo que más te sientas cómoda.