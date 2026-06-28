¿Qué es el estilo Fairycore de uñas y por qué es tendencia estos días?

La amplia gama de estilos que se pueden ejercer sobre las uñas, permite que este arte sea uno de los más buscados por las personas en internet. Y justamente, en las horas recientes se indicó que el diseño tipo Fairycore era una gran posibilidad de realizarse. Esto porque el pasado 24 de junio se celebró el Día de las Hadas. Por eso, se te anima a imprimir magia sobre tus manos con estos diseños.

¿Qué es el diseño Fairycore de uñas?

De manera rápida, una definición de este estilo de uñas radica en la inspiración proveniente de las hadas y los bosques encantados. Obviamente cada persona imprime su sello particular, pero generalmente se basan en colores pastel suaves, pequeños cristales, alas de mariposa, elementos naturales como las flores, destellos de brillo y acabados iridiscentes.

Uñas aperladas brillantes

Una primera propuesta de tipo Fairycore tiene relación con un enfoque en colores plata, blanco y rosa pastel. En ese sentido, se busca un estilo mágico basado en detalles donde puedes incluir perlas, piedras, flores y elementos como mariposas. Incluso, es una situación que te puede lucir durante todo el verano.

Uñas lavanda mística

Con colores muy parecidos a los de las uñas aperladas brillantes, aquí el enfoque está completamente dado hacia el uso de elementos como las flores. El lila será el color rey, lo cual permitirá una lucidez total de tus uñas. En este caso, los detalles precisamente son los que se harán con el tono de la lavanda, con propuesta de mariposas y hojas verdes, que puedan destacar en la combinación colorida. Y en contextos específicos, incluso se presumen como elegantes.

Bosque encantado

Tomando literal el estilo Fairycore y sus bosques encantados, aquí el enfoque se aplica con colores llamativos y únicos, tipo verde aqua y su debida combinación con rosa y sus variantes. Los verdes utilizados hacen alusión a los espacios mágicos, mientras que los demás colores podrían hablar de las hadas y la personalidad que se quiera imprimir en tus manos para el inicio de verano. Inclusive se propone meter sutiles mariposas, estrellas y flores que agregan más magia a esta elección de uñas.