Descubre el maquillaje Bebot y por qué TikTok ya lo puso de moda

Con las redes sociales es necesario actualizarse más seguido de lo que uno se imagina. Aunque los Therian invadieron el foco mediático, en el ámbito de belleza y maquillaje se está reproduciendo un concepto que probablemente causó extrañeza entre algunas personas. Sin embargo, tiene una explicación perfectamente establecida. Así luce y se entiende el ámbito Bebot.

¿Qué significa y cómo luce el concepto Bebot?

El TikTok ya instaló esta tendencia inclusive a un alcance mundial, aunque su entorno de raíz fue el filipino. Según los primeros reportes de este movimiento de belleza, se popularizó gracias a los Black Eyed Peas, específicamente por Apl.de.ap , quien cuenta con ascendencia estadounidense-filipina.

Justamente este grupo lanzó una canción llamada Bebot en 2005 y la tendencia explica que en dicho país asiático, se entiende el término como una chica que luce bien o se ve genial. Por ello, lo que se busca es encontrar o comunicar un look donde se regresa a una esencia como en dichos años, inicios de los 2000.

¿Cómo se viste o maquilla una chica Bebot?

Aunque cada persona puede imprimir su estilo y variedad a la tendencia, se puede definir como un estilo de maquillaje y arreglos con cejas muy finitas y definidas. Las sombras del maquillaje requieren tonos fríos como plateados, azulados o grisáceos. Se debe delinear de forma marcada y teniendo labios con acabado brillante o gloss. La piel luce en tonos mate pero con luminosidad, acompañando con un rubor bastante sutil en la zona de los pómulos.

Ciertas creadoras de contenido están acompañando la onda dosmilera con peinados voluminosos, utilizando la técnica crepe o de recogidos pulidos con mechones en el frente o chongos picudos en la cabellera. Y si ya se pasa a la forma de vestimenta, destacan pantalones a la cadera, accesorios llamativos, tops ajustados o en resumen… ropa que resalte la silueta.

Y ya en cuanto a los que se desea comunicar, la tendencia implica una actitud de confianza, coqueteo y actitud muy acorde con lo que pasaba con esos exponentes de la música y la moda en los inicios de milenio.