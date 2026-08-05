Qué hacer con el espacio entre el refrigerador y la pared: 5 soluciones que casi nadie conoce
Ese rincón olvidado puede convertirse en una de las zonas más prácticas de la cocina
En la cocina hay un área que pasa desapercibida y, por ende, no es aprovechada, tal como lo es el espacio entre el refrigerador y la pared. Este hueco llega a medir, por lo regular, entre 10 y 30 centímetros, los cuales son valiosos si es que implementas estas 5 soluciones que casi nadie conoce, al igual que estos 5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación.
Los espacios estrechos o reducidos pueden convertirse en áreas de almacenamiento de gran utilidad, siempre y cuando se utilicen accesorios adecuados. Es por ello que estas 5 soluciones prácticas te ayudarán a sacar provecho de ese rincón poco que casi nadie utiliza, al igual que el pasillo estrecho, que puedes hacer que parezca más amplio y útil con estas 6 ideas.
Así puedes aprovechar el espacio entre el refrigerador y la pared
1. Carrito deslizante: Existen modelos de entre 10 y 25 centímetros de ancho donde podrás guardar botellas, latas, especias, productos de limpieza o alimentos no perecederos en este artículo.
2. Panel organizador vertical: Este sistema permite instalar ganchos para paños de cocina, guantes térmicos o utensilios ligeros, sin afectar el diseño de la cocina.
3. Estantería abierta: Para ello, debe estar hecha a la medida del espacio que hay entre la pared y el mueble. Es ideal para guardar libros de recetas, recipientes reutilizables o frascos decorativos. Cabe destacar que los muebles estrechos ayudan a incrementar la capacidad de almacenamiento dentro de una cocina.
4. Estación para bandejas: Estos objetos suelen ocupar mucho espacio dentro de los gabinetes, pero pueden permanecer de forma vertical en un compartimento estrecho en el espacio que hay entre la pared y el refrigerador.
5. Despensa extra: Es ideal para artículos de larga duración como papel aluminio, papel encerado, filtros para café, bolsas o servilletas. Con ello, se mejorará la organización general de la cocina y se libera espacio en los gabinetes principales.