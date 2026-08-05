En la cocina hay un área que pasa desapercibida y, por ende, no es aprovechada, tal como lo es el espacio entre el refrigerador y la pared. Este hueco llega a medir, por lo regular, entre 10 y 30 centímetros, los cuales son valiosos si es que implementas estas 5 soluciones que casi nadie conoce, al igual que estos 5 tapetes que transformarán tu comedor sin gastar en una remodelación.

Los espacios estrechos o reducidos pueden convertirse en áreas de almacenamiento de gran utilidad, siempre y cuando se utilicen accesorios adecuados. Es por ello que estas 5 soluciones prácticas te ayudarán a sacar provecho de ese rincón poco que casi nadie utiliza, al igual que el pasillo estrecho, que puedes hacer que parezca más amplio y útil con estas 6 ideas.

Así puedes aprovechar el espacio entre el refrigerador y la pared

1. Carrito deslizante: Existen modelos de entre 10 y 25 centímetros de ancho donde podrás guardar botellas, latas, especias, productos de limpieza o alimentos no perecederos en este artículo.

Qué hacer con el espacio entre el refrigerador y la pared: 5 soluciones que casi nadie conoce|IA

2. Panel organizador vertical: Este sistema permite instalar ganchos para paños de cocina, guantes térmicos o utensilios ligeros, sin afectar el diseño de la cocina.

3. Estantería abierta: Para ello, debe estar hecha a la medida del espacio que hay entre la pared y el mueble. Es ideal para guardar libros de recetas, recipientes reutilizables o frascos decorativos. Cabe destacar que los muebles estrechos ayudan a incrementar la capacidad de almacenamiento dentro de una cocina.

4. Estación para bandejas: Estos objetos suelen ocupar mucho espacio dentro de los gabinetes, pero pueden permanecer de forma vertical en un compartimento estrecho en el espacio que hay entre la pared y el refrigerador.

5. Despensa extra: Es ideal para artículos de larga duración como papel aluminio, papel encerado, filtros para café, bolsas o servilletas. Con ello, se mejorará la organización general de la cocina y se libera espacio en los gabinetes principales.