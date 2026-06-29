Qué hacer para evitar tener frizz en el verano

Para evitar el frizz en el verano, los expertos aconsejan seguir una rutina enfocada en la hidratación y la protección del cabello. Utilizar champús y acondicionadores nutritivos, aplicar un sérum o aceite capilar, limitar el uso de herramientas de calor y proteger la melena de los rayos UV son algunas de las medidas más efectivas para mantener el pelo bajo control durante los meses más cálidos.

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La humedad ambiental hace que la fibra capilar absorba agua del entorno, provocando que la cutícula se abra y aparezca el encrespamiento. Este efecto suele ser más evidente en cabellos secos, rizados, ondulados o sometidos a procesos químicos.

Sin embargo, con los cuidados adecuados es posible minimizar el frizz y conservar un aspecto saludable durante toda la temporada. Estas son las recomendaciones de los expertos.

Cuidado capilar: ¿Cómo evitar el frizz en verano?

Los estilistas y tricólogos coinciden en que la prevención comienza con una rutina de cuidado adaptada a las necesidades del cabello. Estos son algunos de los hábitos más recomendados:



Mantener una buena hidratación capilar: utilizar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana ayuda a conservar la humedad dentro de la fibra capilar.

utilizar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana ayuda a conservar la humedad dentro de la fibra capilar. Aplicar un sérum o aceite capilar: estos productos crean una barrera protectora que reduce el encrespamiento y aporta brillo.

estos productos crean una barrera protectora que reduce el encrespamiento y aporta brillo. Secar el cabello con una toalla de microfibra: este tipo de tejido disminuye la fricción y ayuda a evitar que la cutícula se levante.

este tipo de tejido disminuye la fricción y ayuda a evitar que la cutícula se levante. Reducir el uso de herramientas térmicas: limitar el uso de planchas y rizadores disminuye el daño y la resequedad del cabello.

limitar el uso de planchas y rizadores disminuye el daño y la resequedad del cabello. Proteger la melena del sol: los productos con filtros UV ayudan a minimizar los efectos de la radiación solar sobre la fibra capilar.

los productos con filtros UV ayudan a minimizar los efectos de la radiación solar sobre la fibra capilar. Dormir sobre una funda de seda o satén: estos materiales generan menos fricción que el algodón y ayudan a conservar el peinado durante la noche.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de la clínica Philip Kingsley, explica que el cabello seco tiende a absorber con mayor facilidad la humedad del ambiente, lo que favorece la aparición del frizz. Por ello, mantener una correcta hidratación es una de las estrategias más importantes para prevenirlo.

¿Por qué el cabello se encrespa más durante el verano?

Durante los meses de calor, varios factores afectan la estructura del cabello. La combinación de altas temperaturas, radiación solar, agua salada del mar y cloro de las piscinas puede alterar la cutícula y hacer que la melena pierda hidratación.

Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), el daño causado por el calor y la exposición prolongada al sol puede debilitar la fibra capilar, aumentando la probabilidad de que aparezcan sequedad, puntas abiertas y frizz. Los expertos recomiendan prestar atención a estos aspectos:



Evitar lavar el cabello con agua muy caliente: el agua tibia o fresca ayuda a mantener la cutícula más cerrada.

el agua tibia o fresca ayuda a mantener la cutícula más cerrada. Elegir productos sin sulfatos agresivos: las fórmulas suaves limpian sin eliminar los aceites naturales del cabello.

las fórmulas suaves limpian sin eliminar los aceites naturales del cabello. Desenredar con cuidado: es preferible utilizar un peine de dientes anchos cuando el cabello está húmedo para reducir la rotura.

es preferible utilizar un peine de dientes anchos cuando el cabello está húmedo para reducir la rotura. Realizar cortes periódicos: eliminar las puntas abiertas contribuye a que el cabello luzca más saludable y uniforme.

eliminar las puntas abiertas contribuye a que el cabello luzca más saludable y uniforme. Apostar por peinados protectores: trenzas suaves, moños bajos o coletas flojas ayudan a controlar el cabello durante los días de mayor humedad.

El estilista británico Sam McKnight ha señalado que un cabello bien hidratado responde mejor a las condiciones climáticas y necesita menos productos de acabado para mantenerse bajo control. Por su parte, la estilista Jen Atkin recomienda priorizar productos ligeros que aporten nutrición sin apelmazar la melena, especialmente en verano.