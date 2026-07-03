Los 3 tonos de sombras que levantan la mirada después de los 60

Los 3 tonos de sombras que más ayudan a levantar la mirada después de los 60 años son el topo (taupe), el champán y el rosa empolvado. Según expertos en maquillaje, estas tonalidades aportan profundidad, iluminan estratégicamente el párpado y generan un efecto óptico que hace que los ojos parezcan más grandes y descansados, sin marcar las líneas de expresión.

Con el paso de los años, es habitual que los párpados pierdan firmeza y que la piel presente una textura diferente. Por ello, expertos internacionales del mundo del maquillaje recomiendan sustituir las sombras muy oscuras o con exceso de brillo por colores que reflejen la luz de forma sutil y permitan difuminar las transiciones con facilidad.

¿Cuáles son los 3 mejores tonos de sombras para levantar la mirada después de los 60 años?

La maquilladora Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo con celebridades y miembros de la realeza, explica que los tonos neutros bien colocados pueden redefinir la forma del ojo sin endurecer las facciones. En la misma línea, Bobbi Brown recomienda colores inspirados en las sombras naturales del rostro para conseguir un maquillaje elegante y favorecedor.



Topo (taupe): este marrón grisáceo mate es uno de los favoritos de los maquillistas porque permite crear profundidad sin endurecer la mirada. Lisa Eldridge aconseja aplicarlo ligeramente por encima de la cuenca natural para generar un efecto visual de elevación. Champán: ideal para iluminar el párpado móvil y el lagrimal. Su acabado satinado refleja la luz con discreción y hace que los ojos parezcan más abiertos. La maquilladora Charlotte Tilbury suele utilizar este tono para aportar frescura y luminosidad a la mirada. Rosa empolvado: aporta calidez y un aspecto descansado al rostro. Bobbi Brown considera que los rosas suaves ayudan a revitalizar la mirada sin crear contrastes demasiado intensos.

¿Cómo aplicar estas sombras para conseguir un efecto rejuvenecedor con el maquillaje?

Además del color, los maquillistas destacan que la forma de aplicar las sombras es determinante para lograr una mirada más abierta. Estas son algunas recomendaciones de los expertos:



Difuminar siempre hacia arriba: el movimiento ascendente crea un efecto óptico que eleva visualmente el párpado.

el movimiento ascendente crea un efecto óptico que eleva visualmente el párpado. Combinar un tono claro y otro medio: utilizar el champán en el párpado móvil y el topo en la cuenca aporta dimensión sin sobrecargar el maquillaje.

utilizar el champán en el párpado móvil y el topo en la cuenca aporta dimensión sin sobrecargar el maquillaje. Evitar sombras muy oscuras en todo el párpado: pueden hacer que los ojos parezcan más pequeños.

pueden hacer que los ojos parezcan más pequeños. Elegir acabados satinados suaves: evitar las partículas de brillo gruesas, ya que pueden resaltar la textura de la piel madura.

evitar las partículas de brillo gruesas, ya que pueden resaltar la textura de la piel madura. Completar el maquillaje con máscara de pestañas: unas pestañas bien definidas ayudan a potenciar el efecto de ojos más grandes.

unas pestañas bien definidas ayudan a potenciar el efecto de ojos más grandes. Trabajar con capas ligeras: construir la intensidad poco a poco para mantener un acabado natural.

Los expertos también coinciden en que una buena prebase para párpados favorece la duración de las sombras y evita que el producto se acumule en los pliegues de la piel. Este aspecto es especialmente importante en maquillajes para pieles maduras.