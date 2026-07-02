6 collares artesanales de tela que puedes hacer en casa sin máquina de coser

Hacer accesorios con tela es una forma creativa de renovar materiales que ya tienes en casa mientras desarrollas nuevas habilidades artesanales. Si buscas proyectos sencillos que no requieran conocimientos avanzados de costura, estos seis collares artesanales de tela son ideales para darle un toque original a tus atuendos sin necesidad de utilizar una máquina de coser .

Cómo hacer collares artesanale de tela: 3 ideas explicadas paso a paso

Los collares elaborados con tela destacan por ser ligeros, económicos y fáciles de personalizar con colores, estampados y adornos. Además, permiten reutilizar retazos de prendas que ya no usas y transformarlos en accesorios únicos. Estas 6 ideas que puedes hacer en casa paso a paso.

1. Collar de tiras trenzadas: Este collar de tiras trenzadas es una de las opciones más fáciles para principiantes. Corta tres tiras largas de tela de aproximadamente 2 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. Une los extremos con un nudo firme y realiza una trenza tradicional hasta llegar al final. Ajusta el tamaño alrededor del cuello y anuda ambos extremos para cerrar. El resultado es un accesorio casual, cómodo y versátil que combina con cualquier look diario.

Te decimos cómo hacer collares artesanales.|(ESPECIAL/Gemini)

2. Collar de flores de tela: El collar de flores de tela aporta un estilo romántico y delicado que puede complementar distintos tipos de atuendos. Recorta varios círculos de tela de diferentes tamaños y dóblalos por la mitad para formar pétalos. Une las piezas con aguja e hilo hasta crear pequeñas flores. Después, fija las flores sobre una cinta o cordón de tela que funcionará como base del collar. Puedes agregar cuentas o botones en el centro para lograr un acabado más llamativo y personalizado.

Recorta varios círculos de tela de diferentes tamaños y dóblalos por la mitad para formar pétalos. Une las piezas con aguja e hilo hasta crear pequeñas flores. Después, fija las flores sobre una cinta o cordón de tela que funcionará como base del collar. 3. Collar de nudos decorativos: Este diseño destaca por su apariencia moderna, minimalista y fácil de elaborar. Utiliza una tira larga de tela suave o una bufanda delgada que ya no uses. Forma varios nudos separados a lo largo de la pieza, dejando espacios regulares entre ellos. Ajusta la longitud deseada y une los extremos con una puntada sencilla hecha a mano. El volumen de los nudos crea un accesorio original, ligero y perfecto para cualquier ocasión.

Utiliza una tira larga de tela suave o una bufanda delgada que ya no uses. Forma varios nudos separados a lo largo de la pieza, dejando espacios regulares entre ellos. Ajusta la longitud deseada y une los extremos con una puntada sencilla hecha a mano. 4. Collar con cuentas forradas: El collar con cuentas forradas combina tela y elementos decorativos para conseguir un acabado elegante y artesanal. Introduce cuentas de madera o plástico dentro de una tira tubular de tela. Después de colocar cada cuenta, realiza un nudo a ambos lados para mantenerla en su lugar. Continúa el proceso hasta completar el largo deseado y anuda los extremos para cerrar el collar. Esta técnica permite jugar con diferentes colores, texturas y tamaños para crear diseños únicos.

Introduce cuentas de madera o plástico dentro de una tira tubular de tela. Después de colocar cada cuenta, realiza un nudo a ambos lados para mantenerla en su lugar. Continúa el proceso hasta completar el largo deseado y anuda los extremos para cerrar el collar. 5. Collar de yoyos de tela: Los yoyos de tela son pequeños círculos fruncidos que se utilizan en numerosas manualidades por su atractivo aspecto decorativo. Corta varios círculos de tela, pasa una puntada alrededor del borde y tira del hilo para formar cada yoyo. Une las piezas entre sí mediante costuras manuales y añade una cinta en los extremos para colocarlo alrededor del cuello. El resultado es un collar vistoso que destaca por su textura artesanal y su originalidad.

Corta varios círculos de tela, pasa una puntada alrededor del borde y tira del hilo para formar cada yoyo. Une las piezas entre sí mediante costuras manuales y añade una cinta en los extremos para colocarlo alrededor del cuello. 6. Collar de retazos enrollados: Este collar aprovecha pequeños sobrantes de tela que normalmente terminarían en la basura, convirtiéndolos en un accesorio creativo y sostenible. Recorta varias tiras estrechas y enróllalas sobre sí mismas para formar pequeñas figuras circulares. Asegura cada una con unas puntadas a mano y únelas sobre una base de tela o una cinta resistente. Puedes combinar diferentes estampados y colores para crear una pieza completamente personalizada y llena de estilo.