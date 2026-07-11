Cómo maquillar ojos separados para que luzcan más equilibrados

Los ojos separados suelen transmitir una mirada amplia y muy expresiva, pero si buscas crear mayor armonía en el rostro, el maquillaje puede ayudarte a acercarlos visualmente. El secreto no está en cambiar su forma, sino en distribuir correctamente las luces y sombras para dirigir la atención hacia el centro del rostro.

De acuerdo con Maybelline, la elección de las sombras hasta la manera de aplicar el delineador y el rímel, son pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia en el resultado final.

Esta es la mejor manera para maquillar tus ojos separados si lo que estás buscando es que se vean más equilibrados

Cuando el maquillaje dirige la profundidad hacia el centro del rostro y controla la intensidad en los extremos, los ojos separados adquieren una apariencia mucho más equilibrada sin perder su belleza natural.

