Cómo maquillar ojos separados para que luzcan más equilibrados
Estos trucos consiguen que la mirada luzca más proporcionada sin necesidad de técnicas complicadas.
Los ojos separados suelen transmitir una mirada amplia y muy expresiva, pero si buscas crear mayor armonía en el rostro, el maquillaje puede ayudarte a acercarlos visualmente. El secreto no está en cambiar su forma, sino en distribuir correctamente las luces y sombras para dirigir la atención hacia el centro del rostro.
De acuerdo con Maybelline, la elección de las sombras hasta la manera de aplicar el delineador y el rímel, son pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia en el resultado final.
Esta es la mejor manera para maquillar tus ojos separados si lo que estás buscando es que se vean más equilibrados
Cuando el maquillaje dirige la profundidad hacia el centro del rostro y controla la intensidad en los extremos, los ojos separados adquieren una apariencia mucho más equilibrada sin perder su belleza natural.
- Sombras: lleva la profundidad al centro. Empieza aplicando una sombra mate en tonos café, topo o chocolate desde el lagrimal hasta el primer tercio del párpado. Difumínala suavemente hacia el centro para crear una sombra natural que acerque visualmente los ojos.
A diferencia de otras técnicas, aquí conviene evitar iluminar el lagrimal con sombras blancas o muy brillantes, ya que reflejan la luz y hacen que los ojos parezcan más separados. Si quieres añadir luminosidad, colócala únicamente en el centro del párpado móvil.
- Delineado: menos hacia afuera, más hacia adentro. El delineador también puede ayudarte a equilibrar la mirada. Delinea toda la línea superior de las pestañas y prolonga ligeramente el trazo en el lagrimal siguiendo su forma natural.
Si acostumbras hacer un cat eye, procura que la colita sea corta y discreta. Un delineado demasiado largo hacia la sien alarga la mirada y aumenta la sensación de separación entre los ojos.
- Cejas y pestañas: pequeños cambios que hacen la diferencia. Las cejas deben comenzar aproximadamente a la altura del lagrimal. Evita depilar demasiado el entrecejo, ya que un espacio excesivo entre ambas hace que el rostro luzca más abierto.
Al aplicar rímel, concentra una capa extra en las pestañas del centro y de la parte interna del ojo. Péinalas hacia arriba para abrir la mirada sin dirigir toda la atención hacia los extremos.