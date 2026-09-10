Qué colgar atrás de la puerta de la entrada de la casa: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio

La parte trasera de la puerta de entrada suele quedar completamente desaprovechada, aunque puede convertirse en un pequeño espacio de almacenamiento para mantener en orden algunos objetos que utilizamos todos los días. Con accesorios adecuados es posible aprovechar esta superficie sin necesidad de ocupar más espacio en el recibidor. Desde ganchos para los accesorios que necesitas al salir hasta pequeños organizadores para mantener las llaves y otros objetos en su sitio, existen alternativas que combinan funcionalidad y decoración. La clave está en elegir elementos ligeros y colocarlos de manera que no interfieran con el movimiento de la puerta.

Las mejores ideas para aprovechar la parte trasera de la puerta

Antes de instalar cualquier accesorio, conviene comprobar cuánto espacio queda entre la puerta y la pared cuando se abre por completo. De acuerdo con ELLE Decor, también es importante evitar objetos demasiado pesados o voluminosos que puedan golpear la pared o dificultar el cierre. Con esto en cuenta, estas son algunas opciones sencillas para aprovechar ese rincón.

