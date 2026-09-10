Qué colgar atrás de la puerta de la entrada de la casa: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio
Ese espacio detrás de la puerta no está de más, puedes convertirlo en almacenamiento sin quitarle espacio al recibidor
La parte trasera de la puerta de entrada suele quedar completamente desaprovechada, aunque puede convertirse en un pequeño espacio de almacenamiento para mantener en orden algunos objetos que utilizamos todos los días. Con accesorios adecuados es posible aprovechar esta superficie sin necesidad de ocupar más espacio en el recibidor. Desde ganchos para los accesorios que necesitas al salir hasta pequeños organizadores para mantener las llaves y otros objetos en su sitio, existen alternativas que combinan funcionalidad y decoración. La clave está en elegir elementos ligeros y colocarlos de manera que no interfieran con el movimiento de la puerta.
Las mejores ideas para aprovechar la parte trasera de la puerta
Antes de instalar cualquier accesorio, conviene comprobar cuánto espacio queda entre la puerta y la pared cuando se abre por completo. De acuerdo con ELLE Decor, también es importante evitar objetos demasiado pesados o voluminosos que puedan golpear la pared o dificultar el cierre. Con esto en cuenta, estas son algunas opciones sencillas para aprovechar ese rincón.
- Ganchos o percheros minimalistas. Los ganchos son una de las soluciones más fáciles para aprovechar la parte trasera de una puerta. Pueden utilizarse para tener a mano abrigos, chamarras, bufandas, gorras o el bolso que utilizas habitualmente. Además de ocupar muy poco espacio, existen diseños que pueden integrarse fácilmente con la decoración del recibidor. Los modelos de madera aportan una apariencia cálida, mientras que los de metal negro funcionan bien en ambientes modernos o industriales.
- Un espejo ligero con marco delgado. Colocar un espejo en la parte trasera de la puerta puede ser una alternativa práctica para dar un último vistazo al aspecto antes de salir de casa. De acuerdo con Architectural Digest México, es especialmente útil en entradas pequeñas donde no hay espacio suficiente para instalar un espejo de pared convencional. Para este lugar conviene elegir un modelo ligero y delgado. Una opción puede ser un espejo acrílico o uno con un marco de madera fina que no añada demasiado peso.
- Un organizador de bolsillos de tela o malla. Si necesitas guardar pequeños objetos sin ocupar cajones, un organizador de bolsillos puede transformar la parte trasera de la puerta en un espacio de almacenamiento vertical. En sus compartimentos puedes colocar objetos como lentes de sol, guantes, recibos, cartas, accesorios pequeños o incluso una sombrilla compacta. Tenerlos reunidos en un mismo lugar facilita encontrarlos antes de salir.
- Un portallaves decorativo. Las llaves suelen terminar en distintos lugares de la casa, pero la parte trasera de la puerta puede convertirse en un sitio fijo para guardarlas. Un portallaves pequeño permite mantenerlas organizadas y localizarlas rápidamente al momento de salir. Una alternativa es colocar una pequeña repisa con ganchos debajo, donde también puedan dejarse objetos pequeños. Otra opción es utilizar una caja de madera con compartimentos o una pequeña puerta de cristal para proteger su contenido.
- Una planta colgante artificial. Para quienes prefieren una opción más decorativa, una planta colgante artificial puede aportar color y sensación de frescura a la entrada sin requerir cuidados. En este caso es importante escoger una pieza ligera, ya que la puerta estará en movimiento constantemente. Las plantas artificiales también permiten evitar problemas relacionados con el riego, la humedad o la falta de luz natural que puede existir en algunos recibidores.