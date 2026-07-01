Qué hacer con los bloques de concreto, son un tesoro: cómo reutilizarlos para fabricar muebles modernos

Si tienes algunos bloques de concreto olvidados en el patio o sobraron de una remodelación, piénsalo dos veces antes de deshacerte de ellos. Gracias a su resistencia y diseño, pueden convertirse en muebles modernos, funcionales y con un estilo industrial que sigue marcando tendencia tanto en interiores como en exteriores. Lo mejor es que la mayoría de estas ideas no requiere herramientas especializadas ni una gran inversión. Al combinarlos con madera, vidrio o algunos detalles decorativos, conseguirás piezas resistentes, originales y completamente personalizadas.

Cómo reutilizar bloques de concreto para tener unos muebles completamente auténticos

Para lograr un acabado moderno, el secreto está en la combinación de texturas. El aspecto rústico y crudo del concreto contrasta maravillosamente con la calidez de la madera, los cojines de tela o el cristal.

