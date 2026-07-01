Qué hacer con los bloques de concreto, son un tesoro: cómo reutilizarlos para fabricar muebles modernos
Lo que muchos consideran un simple sobrante de construcción podría convertirse en la pieza más original y funcional de tu casa.
Si tienes algunos bloques de concreto olvidados en el patio o sobraron de una remodelación, piénsalo dos veces antes de deshacerte de ellos. Gracias a su resistencia y diseño, pueden convertirse en muebles modernos, funcionales y con un estilo industrial que sigue marcando tendencia tanto en interiores como en exteriores. Lo mejor es que la mayoría de estas ideas no requiere herramientas especializadas ni una gran inversión. Al combinarlos con madera, vidrio o algunos detalles decorativos, conseguirás piezas resistentes, originales y completamente personalizadas.
Cómo reutilizar bloques de concreto para tener unos muebles completamente auténticos
Para lograr un acabado moderno, el secreto está en la combinación de texturas. El aspecto rústico y crudo del concreto contrasta maravillosamente con la calidez de la madera, los cojines de tela o el cristal.
- Mesa de centro con estilo minimalista. Una mesa de centro hecha con bloques de concreto puede transformar por completo la sala o el recibidor sin gastar demasiado.Pinta entre cuatro y seis bloques en tonos mate como negro, blanco o gris para darles un acabado más elegante. Después colócalos formando dos bases laterales y añade encima un tablero de madera gruesa o una cubierta de vidrio templado. Los huecos de los bloques pueden aprovecharse para colocar libros, velas o pequeñas plantas, convirtiéndolos también en espacios de almacenamiento.
- Librero o centro de entretenimiento a la medida. Si necesitas un mueble para libros, decoración o televisión, los bloques permiten crear una estructura totalmente personalizada.
Solo necesitas acomodarlos como columnas e insertar tablas de madera entre sus huecos para formar los distintos niveles. El propio peso del concreto mantiene estable toda la estructura, por lo que en muchos casos no es necesario utilizar tornillos ni clavos. Además, puedes ampliar el librero cuando quieras agregando nuevos módulos.
- Base para cama con espacio de almacenaje. Los bloques también funcionan como una excelente base para una cama de estilo contemporáneo.
Colócalos formando un rectángulo del tamaño del colchón y, si deseas mayor altura, crea un segundo nivel. Los espacios que quedan entre los bloques pueden utilizarse para guardar zapatos, cajas organizadoras o ropa de cama, aprovechando al máximo cada centímetro sin necesidad de comprar una base con cajones.
- Bancos modernos para jardín o terraza. Su resistencia a la lluvia, al sol y a los cambios de temperatura convierte a los bloques de concreto en una excelente opción para muebles de exterior.Forma dos columnas con bloques fijados mediante adhesivo de montaje y pasa uno o varios tablones de madera por la parte superior para crear el asiento. Si agregas cojines impermeables y algunas macetas alrededor, tendrás un banco cómodo, moderno y perfecto para disfrutar del jardín o la terraza.