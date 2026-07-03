Paso a paso de masaje facial coreano con las manos para desinflamar el rostro al despertar

Al despertar, el rostro suele presentar edema o retención de líquidos debido a la posición horizontal prolongada durante el sueño. Para ello, los gurús de belleza coreanos han compartido el paso a paso del masaje facial que te ayuda a recuperar la forma natural de tu cara.

Las técnicas manuales de estimulación mecánica activan el drenaje linfático, canalizando el exceso de líquido hacia los ganglios principales para su eliminación.

La técnica del masaje facial coreano destaca por su enfoque en la fascia y los canales energéticos, combinando movimientos de presión, deslizamiento y bombeo que respetan la anatomía muscular.

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Paso a paso del masaje facial coreano para desinflamar el rostro

A diferencia de los masajes convencionales, que solo trabajan la superficie de la piel, este método manipula el tejido conectivo profundo para liberar la tensión acumulada y oxigenar las células de inmediato.

Preparación obligatoria del tejido

Nunca realices un masaje facial sobre la piel seca, ya que la fricción estira las fibras de colágeno y elastina, causando flacidez microvascular.

Aplica una cantidad generosa de esencia hidratante densa, suero de ácido hialurónico o un aceite facial ligero, como el de jojoba o escualano. La piel debe quedar resbaladiza. También lava tus manos con agua fría antes de empezar.

El masaje facial correcto para desinflamar el rostro hinchado|Pexels: Arina Krasnikova

Apertura de las llaves linfáticas

Antes de mover el líquido del rostro, debes vaciar los ganglios linfáticos del cuello para que tengan espacio donde recibir la linfa retenida.

Coloca las palmas de tus manos a los lados del cuello, justo debajo de las orejas. Deslízalas con una presión sutil hacia las clavículas 5 veces de forma continua y lenta.

Desinflama tu rostro con esta técnica de masaje facial coreano|Will Adams

Masaje facial

En los pómulos y mejillas, masajea con los nudillos de los dedos índices y medios con una ligera presión hacia las sienes. Repite el movimiento 8 veces a ritmo constante.

En el contorno de los ojos, usa las yemas de los dedos anulares, comienza del lagrimal y desliza por debajo del ojo hacia afuera siguiendo el hueso orbital, sube por la ceja y vuelve al lagrimal. Realiza 10 círculos suaves.

