Cómo reemplazar la clásica piscina por estos 3 modelos más compactos, funcionales y modernos

La clásica piscina de gran tamaño está siendo reemplazada por modelos más compactos, funcionales y modernos que ofrecen una experiencia de relajación similar con un menor consumo de espacio, agua y recursos. En 2026, arquitectos paisajistas y especialistas en diseño de exteriores destacan propuestas que se adaptan tanto a jardines pequeños como a terrazas y patios urbanos.

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Esta tendencia responde al crecimiento de viviendas con superficies exteriores más reducidas y a la búsqueda de soluciones sostenibles. La Association of Pool & Spa Professionals (APSP), actualmente integrada en la Pool & Hot Tub Alliance (PHTA), promueve el diseño de piscinas eficientes, mientras que la American Society of Landscape Architects (ASLA) ha señalado en sus informes de tendencias que los espacios exteriores multifuncionales continúan ganando protagonismo en los proyectos residenciales.

¿Cuáles son los 3 modelos de piscina que están reemplazando a las tradicionales?

Los expertos coinciden en que las nuevas piscinas no solo buscan refrescar, sino también convertirse en un elemento de diseño exterior que aporte valor estético al jardín. Estas son 3 de las alternativas más demandadas:



Plunge pool o piscina de inmersión: de dimensiones reducidas y mayor profundidad, está diseñada para refrescarse, relajarse o realizar ejercicios suaves. Es ideal para patios pequeños y requiere menos agua que una piscina convencional. Piscina tipo spool: combina las funciones de una piscina y un spa. Puede incorporar sistemas de hidromasaje y climatización, ofreciendo un espacio versátil para disfrutar durante gran parte del año. Piscina elevada con diseño contemporáneo: fabricada en materiales como acero, hormigón o fibra de vidrio, se instala sin grandes excavaciones y puede integrarse con decks de madera, porcelanato o piedra para lograr una estética moderna.

Los especialistas destacan que estos modelos reducen los costos de construcción y mantenimiento sin renunciar al confort ni al diseño.

¿Por qué las piscinas compactas son tendencia en diseño de exteriores?

El auge de estas propuestas responde a un cambio en la manera de concebir los espacios al aire libre. Hoy, los jardines buscan combinar funcionalidad, sostenibilidad y una imagen cuidada. Entre las principales ventajas se encuentran:



Aprovechan mejor el espacio: permiten incorporar zonas verdes, terrazas o áreas de descanso sin que la piscina ocupe todo el jardín.

permiten incorporar zonas verdes, terrazas o áreas de descanso sin que la piscina ocupe todo el jardín. Requieren menos mantenimiento: al contener un menor volumen de agua, disminuyen el tiempo y los productos necesarios para su cuidado.

al contener un menor volumen de agua, disminuyen el tiempo y los productos necesarios para su cuidado. Consumen menos recursos: su tamaño favorece un uso más eficiente del agua y de la energía, especialmente cuando cuentan con sistemas de filtración modernos.

su tamaño favorece un uso más eficiente del agua y de la energía, especialmente cuando cuentan con sistemas de filtración modernos. Se integran al diseño paisajístico: pueden combinarse con vegetación, iluminación y revestimientos para crear ambientes armónicos.

pueden combinarse con vegetación, iluminación y revestimientos para crear ambientes armónicos. Ofrecen mayor versatilidad: algunos modelos incorporan bancos, hidromasaje o sistemas de climatización que amplían sus posibilidades de uso.

La Pool & Hot Tub Alliance recomienda que cualquier proyecto de piscina sea planificado por profesionales capacitados para garantizar la seguridad, la eficiencia de los equipos y el cumplimiento de las normativas locales. La tendencia actual ya no consiste en tener la alberca más grande, sino en crear un espacio funcional y fácil de mantener. Los modelos compactos responden a ese nuevo concepto adaptado a las necesidades de cada hogar.