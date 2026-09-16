Qué hacer con los vasos rotos: dales una segunda vida fácilmente

Un elemento infaltable en las casas son los vasos ya que con ellos podemos ingerir diferentes bebidas. Sin embargo, debido a que se utiliza constantemente pueden sufrir daños y quedar inutilizables.

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Ante esta situación es que los vasos terminan en la basura, pero aquí te vamos a contar cómo reciclarlos para darles una segunda oportunidad. Los fragmentos de vidrio te ayudan a realizar elementos decorativos y manualidades interesantes.

El reciclaje creativo propone transformaciones simples y económicas que cambian la mirada sobre aquellos objetos que por lo general terminan desechados. Ahora manos a la obra.

¿Cómo reciclar los vasos rotos?

Antes de comenzar con las tareas de reciclado es importante que te protejas de manera adecuada. Debido a que se corre riesgos de cortes puedes utilizar guantes resistentes, gafas de seguridad y trabajar sobre una superficie segura.

Por otro lado, puedes separar los fragmentos según el tamaño y descartar los que están astillados o pulverizados. En el caso de que algún borde queda filoso, puede lijarse cuidadosamente o cubrirse con materiales específicos para reducir el riesgo de cortes durante su manipulación.

Una vez que se realizó lo anterior puedes crear mosaicos decorativos ya que los fragmentos pueden pegarse sobre madera, marcos de fotos o macetas para formar diseños geométricos y darles un aspecto renovado.

Estos mosaicos son una gran idea.|Pinterest

También puedes usar los trozos de vidrio en portavelas o difusores, donde aportan reflejos y texturas. Los recipientes que sufrieron daños menores también pueden reutilizarse como maceteros pequeños o contenedores para pinceles, lápices y otros accesorios.

Para pegar las piezas es importante emplear adhesivos especiales para vidrio o silicona transparente. Trabajar por secciones ayuda a lograr una mejor colocación de los fragmentos.

Por último, puedes utilizar los restos de vidrio en hermosos cuadros artesanales, centros de mesa o proyectos de reciclaje para el hogar. Si se combina el vidrio con madera o cerámica se obtiene un acabado muy elegante.