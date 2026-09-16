La esquina junto al lavabo suele quedar sin uso, pero existen muebles y accesorios diseñados precisamente para aprovechar superficies reducidas. del baño para convertirla en una zona funcional de la casa, donde también puedes ocupar el espacio debajo de la ventana con estas 5 ideas bonitas para hogares pequeños.

Para ello se debe medir primero los huecos disponibles y considerar elementos como tuberías, paredes y zonas de paso antes de elegir una solución. Para cuartos pequeños, las opciones son estanterías angostas, carritos auxiliares y almacenaje vertical. Mientras que con estas 5 ideas puedes ocupar el espacio junto al sofá para convertirlo en almacenamiento auxiliar.

Qué hacer con la esquina al lado del lavamanos del baño para convertirla en una zona funcional|IA

Esto debes hacer con la esquina del lavamanos

1. Estantería: Una estructura vertical de poca profundidad puede aprovechar el hueco sin ocupar demasiado espacio de circulación. Este tipo de mueble es ideal para áreas difíciles, donde se pueden colocar champú, gel y otros artículos según su tamaño. Una alternativa consiste en incorporar cestas o cajas para reunir artículos pequeños y evitar que cada producto quede suelto sobre las repisas.

2. Carrito auxiliar con ruedas: Si el hueco tiene suficiente profundidad, un carrito estrecho permite sumar almacenamiento sin fijar un mueble a la pared. Estos modelos compactos pueden colocarse junto al lavabo o en espacios reducidos y utilizarse para guardar artículos como jabón, papel higiénico y otros productos de uso cotidiano.

3. Pared con ganchos: Se recomienda utilizar ganchos para colgar accesorios y, en espacios pequeños, los modelos autoadhesivos pueden evitar perforaciones en los azulejos. Los ganchos pueden destinarse a toallas de manos, cepillos, bolsas o accesorios personales.

4. Mueble con puerta: El almacenaje vertical es ideal para cuartos pequeños. Los armarios altos pueden servir para toallas, artículos de repuesto y productos de higiene.

Para mantener el orden, asigna cada nivel a una categoría: higiene diaria, toallas, accesorios y reservas. Los recipientes con tapa pueden guardar artículos pequeños, mientras las repisas abiertas quedan para aquello que se utiliza con frecuencia.