Atajo en tu Smart TV: el motivo por el que tu control remoto incluye un botón azul

El Smart TV se ha convertido en uno de los objetos tecnológicos más adquirido a nivel mundial. Este ha transformado al conocido televisor de una pantalla pasiva de recepción abierta o por cable a un centro de entretenimiento, conectividad y gestión del hogar inteligente.

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Quienes han adquirido un Smart TV de seguro lo disfrutan ya que, además de su calidad de imagen y sonido, los expertos señalan como factores clave de su auge a la expansión del streaming, la evolución tecnológica en pantalla, los canales FAST, la integración con el hogar conectado y las posibilidades que ofrece en torno a los videojuegos.

Botones de colores en tu Smart TV

Es en este marco que no podemos dejar de lado al control remoto que, a diferencia de los dispositivos antiguos, ofrecen una gran cantidad de funciones en su amplia botonera. Al respecto, muchos usuarios aun no conocen del todo sus funciones, sobre todo cuando de botones de colores se trata.

Los botones de colores (normalmente rojo, verde, amarillo y azul) en los controles remotos de Smart TV son accesos directos multifunción. Estos comandos están programados para ejecutar acciones específicas en pantalla, según la aplicación o el servicio de televisión que estemos usando.

¿Qué hace el botón azul del control remoto?

Sobre lo señalado, uno de los botones del control remoto es de color azul y su función depende de lo que se esté reproduciendo o de la aplicación abierta en el Smart TV. Diversas reseñas coinciden en que este botón está diseñado como un acceso directo contextual, por lo que su utilidad cambia según el contenido mostrado en pantalla.

Los expertos señalan que, heredado de la época del teletexto para agilizar la navegación, el botón azul del control remoto funciona en el presente como un acceso rápido para funciones interactivas, tales como borrar texto, cambiar el idioma, activar subtítulos o consultar información adicional en las aplicaciones de tu Smart TV.

Debido a que no existe una norma técnica universal entre fabricantes, el uso específico del botón azul del control remoto depende de la aplicación o del menú en pantalla. Por lo tanto, es aconsejable consultar las guías visuales el Smart TV o del manual del equipo para conocer sus acciones disponibles.