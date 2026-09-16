Ideas DIY: 5 ideas creativas para hacer objetos de escritorio inspirados en Monster Inc

Dentro de las ideas DIY existe un amplio catálogo de proyectos que pueden abordarse en la comodidad del hogar, ya sea en solitario o con compañía. Cada iniciativa posee diferentes niveles de complejidad pero en todos los casos el proceso es muy fácil e intuitivo.

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Quienes ya han incursionado en las ideas DIY regresan a ella una y otra vez por lo entretenido que es crear con nuestras propias manos y porque se trata de una práctica desestresante. Este es uno de los motivos por el cual muchos adultos han adoptado a este tipo de manualidades como su cable a tierra.

DIY Monsters Inc

Como se mencionó, la oferta de proyectos es muy grande y bucear en redes sociales buscando la ideal para nosotros puede demandarnos cierto tiempo. Sin embargo, muchas de las ideas DIY están inspiradas en personajes, series o películas muy populares por lo que enfocar la búsqueda en ellas resulta una excelente opción.

En este punto, hoy te compartimos 5 ideas que te permitirán hacer objetos de escritorio inspirados en la aclamada película Monster Inc. Lanzada en 2001, esta producción animada no solo cautivó a niños, sino que muchos adultos la disfrutaron y es por ello que la idea DIY de hoy seguro sumará muchos adeptos.

Objetos de escritorio de Monster Inc

Monster Inc es una fuente inagotable de inspiración para transformar cualquier espacio de trabajo en un entorno lleno de color, nostalgia y originalidad. La combinación de la estética industrial de la fábrica de sustos con la personalidad vibrante de sus personajes permite crear elementos de papelería únicos, utilizando materiales sencillos y accesibles que seguro ya tienes en casa.

Las 5 ideas DIY que se detallan a continuación permiten llevar estos proyectos al papel y a las herramientas de un escritorio con el fin de añadirle un toque personalizado a cualquier rutina diaria:

Portalápices "Puerta de Bú"

Materiales: Caja de cartón rectangular pequeña o madera balsa, pintura acrílica blanca y rosa, pinceles, marcador negro fino.

Paso a paso: Corta la parte superior de la caja para dejar la apertura de los lápices. Pinta la estructura exterior de color rosa claro y dibuja con marcador las flores blancas características de la puerta de Bú. Agrega un pequeño rectángulo de cartón gris en el borde superior para simular el riel de transporte.

Lapicero cilindro de "Tanque de Sustos"

Materiales: Lata limpia de conserva o tubo de cartón grueso, pintura acrílica amarilla y negra, foamy (goma eva) rojo y negro.

Paso a paso: Pinta todo el cilindro de color amarillo vibrante. En la parte central, pega una tira vertical de foamy negro que sirva como medidor de presión y añade pequeños círculos rojos para simular las luces indicadoras. Corta dos tiras finas de foamy negro para pegarlas en los bordes superior e inferior a modo de tapas metálicas.

Organizador de clips "Mike Wazowski"

Materiales: Frasco pequeño de vidrio con tapa, pintura acrílica verde lima, cartulina blanca, azul y negra.

Paso a paso: Pinta el interior del frasco con pintura verde lima haciendo rodar la pintura en el fondo para que el vidrio quede brillante por fuera. En el exterior, pega un círculo grande de cartulina blanca con un iris azul y una pupila negra en el centro para formar su característico ojo gigantesco.

Sujetalibros o peso "Sulley"

Materiales: Piedra plana grande o bloque de madera, pintura acrílica azul turquesa y morada, pincel o esponja.

Paso a paso: Pinta la base completamente de color azul turquesa. Una vez seco, utiliza un pincel o esponja para añadir manchas moradas irregulares distribuidas por toda la superficie, imitando el pelaje de James P. Sullivan. Puedes aplicar una capa de barniz transparente para darle brillo y protección.

Bloc de notas adhesivas "Papeleo de Roz"