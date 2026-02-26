Esto te puede pasar si te bañas todos los días después de los 65 años

Luego de los 65 años es importante que tengas en cuenta que no es necesario que lleven a cabo la misma rutina de limpieza que en la juventud. Si te duchas a diario puede tu piel puede comenzar a sentir molestias persistentes y sequedad extrema.

Si bien los adultos mayores toman el baño diario como un mandato cultural, el envejecimiento cutáneo impone nuevas reglas que contradicen lo que tradicionalmente se enseña. Por eso si lo siguen haciendo después de cierta edad, comienzan a notar que sus piernas pican o que su espalda se sienta seca como el papel.

Para mantener la salud e higiene hay un punto medio que consiste en realizar duchas 2 o 3 días a la semana. En los días intermedios puedes enfocarte en la limpieza de zonas claves.

¿Cuál es el motivo por el cual la piel no tolera el baño diario?

Lo que ocurre es que la piel luego de los 65 años no se regenera con la misma velocidad que lo hace a los 30. La producción de aceites naturales baja considerablemente y la barrera protectora externa se vuelve mucho más delgada por ende el agua se evapora de la superficie con mayor facilidad.

Cuando se toman baños de agua muy caliente se elimina el poco cebo protector que la piel todavía produce y si se repite este proceso diariamente pues se generan microfisuras en la superficie cutánea que derivan en la inflamación, picazón intensa e incluso eccema o pequeñas infecciones.

Cuando se lleva una vida tranquila pues no se justifica el constante lavado del cuerpo porque no se produce el mismo volumen de sudor y grasa que cuando se está en actividad y constante movimiento.

Cabe destacar que esperar una semana completa entre lavados tampoco es una opción saludable ya que en los pliegues de la piel como axilas, en inglés, debajo de los pechos y entre los dedos de los pies se acumula sudor, bacterias y células muertas que pueden generar hongos o erupciones. Es por esto que tienes que tener en cuenta realizar una higiene inteligente.