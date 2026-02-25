¡CUIDADO! Tu cuerpo sufre de esta forma si consumes refresco de cola todos los días

Nadie vive debajo de una roca y por lo tanto entiende el daño que el refresco de cola puede generar sobre el cuerpo. Sin embargo, eso no cambia que tanto en México como a nivel mundial, exista un alto consumo de esta y otras bebidas con altos índices de azúcares. Por ello, vale la pena revisar cómo se ve afectado el organismo humano por el consumo constante de estas bebidas.

¿Qué le pasa al cuerpo tras consumir refresco de cola todos los días?

Aunque se prefiera una marca sobre la otra, los refrescos de cola están entre los favoritos de las personas. Por ello se debe recordar que el consumo constante trae severos problemas a la salud. Empezando por lo obvio, una lata provoca picos altísimos de glucosa en la sangre, pues contiene más de la azúcar recomendada para todo un día.

Mantener constante la bebida de refresco puede contribuir a padecer complicaciones para contraer diabetes tipo 2, tener resistencia a la insulina y contribuir al aumento de peso. Y por si eso no fuera poco, la combinación de ácido fosfórico y azúcar afectan directamente a los dientes. Con esto, específicamente el esmalte dental se debilita, propiciando problemas con caries y sensibilidad.

Este tipo de bebidas ha presentado complicaciones en el ámbito óseo. Se ha comprobado que beber refresco de cola constantemente se asocia con la poca absorción de calcio para la correcta salud de los huesos. Y en cuanto al tema de la cafeína, esto genera cierto grado de dependencia, nerviosismo y alteraciones del sueño si se consume en grandes cantidades.

¿Por qué el refresco de cola genera todos estos malestares en el cuerpo?

Aunque la combinación de sabor dulce y sensación burbujeante es la favorita de muchos, el cuerpo se expone al consumo alto de azúcares, ingerir sustancias como ácido fosfórico, la cafeína y colorantes artificiales. En primera instancia se pueda pensar que no hay problema alguno, pero a la larga eso se vuelve acumulativo.