Horóscopos del fin de semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, el dinero, salud y trabajo de hoy 25, 26 y 27 de septiembre

Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana , que abarca las predicciones de cada signo en la era de Libra a partir de hoy, viernes 25 y hasta el domingo 27 de septiembre. De acuerdo con la famosa astróloga, habrá señales de cambio, mensajes del universo y nuevas oportunidades en la suerte espiritual. Estas son sus visiones:

ARIES

Bajo el influjo astral, purifica tu espíritu y aquieta la mente para disipar las sombras de la ansiedad. Aleja de tu templo las falsas alianzas y traiciones, permitiendo que la prosperidad y tus asuntos legales fluyan. Cuida tu vitalidad e insomnio alineándote con el rojo, el verde y los números sagrados 11, 16 y 37. La regia carta del Emperador se alza en el horizonte para coronar tus proyectos y sellar nuevos triunfos

TAURO

El 26 de septiembre las estrellas alinean su fuerza para inaugurar un ciclo de profunda transformación y paz. Sana tus aguas internas cuidando el cuerpo y liberando viejos rencores con la bendición del perdón. El cosmos abre caminos para emprender y estudiar, mientras en el amor florecen uniones verdaderas con Cáncer, Virgo y Capricornio. Resguarda tus pasos con prudencia y sintoniza la abundancia mediante el verde, el rojo y la fuerza mística del 03, 22 y 38.

GÉMINIS

Este 25 de septiembre los astros consagran tu poder para despertar al conquistador que habita en ti. Protege tu mente luminosa de la envidia y las falsas alianzas, calmando las sombras del estrés con la serenidad de la naturaleza. Caminos de prosperidad laboral se abren ante tu manifestación, augurando alianzas sagradas con Capricornio, Acuario y Libra. Vístete con la pureza del blanco y el fuego del rojo para sellar tu suerte bajo los números místicos 07, 09 y 18.

CÁNCER

El 28 de septiembre la luz divina descorrerá el velo para romper cadenas del pasado y renacer con fuerza. Invoca al Arcángel Miguel y Rafael para purificar tus energías de sombras y falsos lazos, sanando tu centro hormonal y tu espíritu. Nuevas cumbres de prosperidad y poder formal te aguardan en lo laboral, junto al éxito en el flujo de tus papeles sagrados. Enciende tu destino vibrando en amarillo y rojo para invocar la fortuna con la tríada mística del 04, 06 y 10.

LEO

El Gran Sol de Leo se alza para reinar sobre el destino, exigiendo renovar tu imagen y revestirte de absoluta certeza. Bajo el manto protector del Arcángel Miguel, borra las sombras del pasado y la carta de la muerte transformará tu realidad. Lidera tus proyectos con elocuencia, protegiendo tu columna y guardando el corazón ante la entrega desmedida. Sintoniza la victoria atrayendo almas afines con el fuego del rojo y el amarillo bajo los sagrados 05, 14 y 32.

VIRGO

El 28 de septiembre los cielos te bendicen con un cierre glorioso, sellando un nuevo despertar para la fortaleza de Virgo. Invoca al Arcángel Miguel para cortar ataduras y liberar las sombras de la ansiedad, la mente saturada y los falsos lazos. El éxito florece en tu sabiduría y patrimonio profesional, llamando almas afines con Tauro, Aries y Acuario sin atar tu libertad. Alinea tu ser con el contraste sagrado del blanco y el negro para invocar la abundancia junto a los números 17, 27 y 30.

LIBRA

El 26 de septiembre las estrellas convergen para elevar el espíritu de Libra hacia la plenitud y la justicia. Sana la razón y el corazón liberando el peso ajeno, combatiendo el insomnio mientras blindas tu ser ante falsas esperanzas. En el firmamento amoroso se vislumbran uniones verdaderas y pactos de amor sagrado junto a Escorpio, Acuario y Aries. Revitaliza tu templo con la luz del sol y sintoniza la prosperidad alineando tu fortuna con la tríada mística del 24, 31 y 43.

ESCORPIO

El 28 de septiembre las fuerzas del cosmos se concentran para otorgar a Escorpión un renacimiento lleno de triunfo. Protege tu campo místico dominando la mente y el temperamento, apartando las sombras para limpiar por completo tu entorno. Fortalece la luz de tus pulmones y tu aliento mientras el destino abre puertas de elevación profesional y amor verdadero. Visualiza el éxito con poder absoluto y viste con el fuego del rojo y la pureza del blanco bajo el 08, 20 y 26.

SAGITARIO

Bajo el resplandor de los astros, la alegría de Sagitario florece conquistando metas con una fuerza arrolladora. Mueve las energías estancadas al alba para renovar tu autoestima, guardándote de la carta del Ahorcado y de falsas alianzas. La fertilidad bendice tu entorno mientras el baile, el canto y la fortuna abren los senderos de tus proyectos. Vístete con la pasión del rojo y la luz del amarillo para atraer la victoria bajo la cifra sagrada del 01, 02 y 13.

CAPRICORNIO

Los oráculos demandan austeridad y templanza para edificar un imperio de estabilidad y resguardar tu patrimonio. Limpia tu energía en las aguas sagradas del mar, apartando las sombras manipuladoras e invocando la protección de la plata. Fortalece tu templo físico ante dolencias sutiles mientras el destino abre senderos amorosos con Aries, Tauro y Géminis. Enciende tu poder al aire libre y atrae la fortuna vistiendo el azul profundo y el amarillo bajo los místicos 13, 19 y 28.

ACUARIO

El 26 de septiembre los senderos del destino se despejan para bendecir tu pasión liberadora y tu espíritu independiente. Invoca al Arcángel Miguel para disipar sombras y ataduras pasadas, sanando tu centro vital para permitir que el amor fluya. Sintoniza los mensajes divinos del universo mientras expandes tus horizontes hacia nuevas cumbres con Libra, Cáncer y Géminis. Abre tu ser a la transformación profunda e invoca la fortuna bajo el resplandor del azul, el rojo y el trinomio sagrado 21, 25 y 29.

PISCIS

Este 25 de septiembre las corrientes del universo se alinean para otorgar a Piscis una fortuna arrolladora y bendecida. Guárdate de la carta del Ahorcado y las envidias, protegiendo tus sentidos y tu respiración mientras elevas tu amor propio. Nuevas alianzas con Leo, Escorpión y Capricornio florecen junto al éxito en tratos con el poder y nobles proyectos. Aprovecha la luz mística para materializar hogares y triunfos legales, llamando a la suerte con la tríada sagrada del 04, 08 y 72.