Qué hacer con los medicamentos caducados: 4 pasos que debes seguir

A la hora de manipular medicamentos se debe ser cuidadoso para no poner en riesgo la salud. Ante esto es que se deben seguir una serie pasos muy importantes cuando estos están caducados.

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La forma segura de deshacerte de los fármacos caducados es llevarlos a un punto de recolección autorizado en una farmacia o centro de salud. También puedes destruirlos en casa mediante una guía de desechos para que no contaminen el agua o sean ingeridos por accidente.

¿Cómo deshacerte de los medicamentos caducados?

Revisa y separa periódicamente

Es importante que hagas una revisión de tu botiquín cada 6 meses para poder separar los medicamentos que hayan cumplido con su fecha de vencimiento, si han cambiado de aspecto o los que ya no necesitas.

Prioriza los puntos de recolección autorizados

A la hora de desecharlos puedes llevarlos a los contenedores especiales que puedes encontrar en farmacias y hospitales locales. Allí puedes depositar medicamentos vencidos, restos de tratamientos terminados y las cajas de cartón o envases.

Cabe destacar que no puedes depositar agujas, jeringas, termómetros o gasas, ya que estos siguen un circuito de residuos biológicos diferente.

Aplica el método de desecho doméstico seguro (Si no hay puntos de recolección)

En el caso de que no cuentes con contenedores especiales cerca, lo que puedes hacer es tirarlos a la basura común, pero no vacíos ni sueltos. El protocolo a seguir es:



Mezcla el fármaco: debes sacar las pastillas o líquidos de su empaque original y mézclalos con sustancias como borra de café usada, tierra o arena para gatos. Así vas a evitar que niños o mascotas intenten comerlos.

Sella el contenido: Coloca la mezcla en una bolsa de plástico hermética o frasco tapado.

Tira a la basura: Luego tira la basura sellada en el contenedor de residuos general.

Destruye tus datos personales y empaques

Es importante que antes de tirar las cajas de cartón o los frascos vacíos al reciclaje, tienes que tachar, rayar o destruir cualquier información personal o receta médica que haya quedado adherida al empaque. Esta es una forma de proteger tu privacidad para evitar falsificación o reventa ilegal de cajas de medicamentos en el mercado negro.

Cosas que no debes hacer