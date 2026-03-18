Agua micelar en el pelo: El truco viral para eliminar la grasa sin lavarlo

Si tu pelo es graso, existe un nuevo truco viral en redes sociales que promete ayudarte a alargar el tiempo entre lavados, haciendo que tu melena luzca impecable por más días consecutivos. Para quienes luchan contra una raíz que se ensucia rápidamente, suelen existir opciones comerciales como el champú en seco; sin embargo, ha surgido una alternativa casera que está en boca de todos: el agua micelar. Es fundamental aclarar que este método no sustituye el lavado tradicional del pelo, pero se ha posicionado como un recurso de emergencia fascinante.

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¿Por qué el agua micelar disminuye la grasa del pelo?

Hablemos del agua micelar. Este producto, diseñado originalmente para limpiar y desmaquillar el rostro, se ha postulado como uno de los favoritos de las creadoras de contenido para deshacerse de las raíces grasas de forma inmediata. La premisa es simple: las micelas, que actúan como imanes para la suciedad en la piel, son capaces de absorber el exceso de sebo del cuero cabelludo.

¿Cómo aplicarlo correctamente?

La técnica que circula en las plataformas digitales consiste en humedecer un disco de algodón con el agua micelar y pasarlo suavemente por las zonas de la raíz donde se acumula más brillo. El resultado reportado es un cabello que recupera su movimiento, queda más suelto y, visualmente, mucho menos grasoso. No obstante, la efectividad de este pequeño tip no depende únicamente de la técnica, sino que va mucho más allá de la superficie.

Es vital tener en cuenta que este reto solo funcionará dependiendo de tu tipo de pelo y del estado actual de tu fibra capilar. Bajo ninguna circunstancia se debe considerar este paso como un sustituto definitivo del champú tradicional.

¿Es realmente seguro? Esto dicen los expertos

A pesar de la popularidad del truco, los profesionales del sector capilar hacen un llamado a la prudencia. “El uso excesivo de agua micelar puede alterar el equilibrio del pH del cuero cabelludo y deshidratar el pelo a largo plazo si no se acompaña de una rutina adecuada de hidratación”, explica Carmen Orozco, del Hospital Capilar.

La especialista añade que no todas las aguas micelares son iguales. “Algunas fórmulas pueden contener ingredientes como alcohol que pueden dañar la cutícula capilar si se usan con demasiada frecuencia”, concluye la doctora.

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