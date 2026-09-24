Qué tipo de asador elegir para tu balcón, según interioristas expertos

Elegir un asador para el balcón depende de las dimensiones del espacio, las normas del edificio y las condiciones de ventilación. Pero, desde el punto de vista del diseño y la practicidad, los eléctricos compactos son una de las alternativas que conviene evaluar en sitios pequeños.

“Qué hueva": Manelyk rechaza a Pascal en La Granja VIP y explica por qué no es su tipo de hombre perfecto (VIDEO)

El balcón actual se concibe cada vez más como una extensión de la vivienda, con muebles funcionales, plantas, iluminación y elementos que permiten disfrutar del exterior. A diferencia de los modelos tradicionales a carbón o leña, los asadores eléctricos no requieren almacenar combustible sólido y pueden integrarse con mayor facilidad en una composición exterior (siempre que su uso esté permitido y se respeten las indicaciones del fabricante).

Organizaciones como la American Society of Interior Designers (ASID) y la American Society of Landscape Architects (ASLA) destacan la importancia de considerar la funcionalidad, la circulación, la relación con el entorno y la selección adecuada de materiales al diseñar espacios interiores y exteriores. En el caso de un asador, estos criterios deben complementarse con requisitos específicos de seguridad.

¿Qué tipo de asador es más adecuado para un balcón pequeño?

No todos los espacios exteriores tienen las mismas características y un asador que funciona en una terraza abierta puede no ser apropiada para un balcón cerrado. Estas son las opciones que pueden evaluarse:



Asador eléctrico compacto: ocupa relativamente poco espacio y no necesita carbón ni leña. Puede ser una alternativa práctica para quienes buscan cocinar en un balcón, siempre que exista una conexión eléctrica segura y el aparato esté diseñado para uso exterior.

ocupa relativamente poco espacio y no necesita carbón ni leña. Puede ser una alternativa práctica para quienes buscan cocinar en un balcón, siempre que exista una conexión eléctrica segura y el aparato esté diseñado para uso exterior. Asador portátil de gas: algunos modelos tienen un formato reducido y pueden trasladarse con facilidad. Sin embargo, requieren una manipulación responsable del combustible, una ventilación adecuada y el cumplimiento estricto de las normas aplicables. No deben utilizarse en espacios donde esté prohibido su uso.

algunos modelos tienen un formato reducido y pueden trasladarse con facilidad. Sin embargo, requieren una manipulación responsable del combustible, una ventilación adecuada y el cumplimiento estricto de las normas aplicables. No deben utilizarse en espacios donde esté prohibido su uso. Asador de carbón: puede aportar el sabor y la experiencia tradicional de la cocción a las brasas, pero genera humo, cenizas y calor intenso. Por estas razones, suele requerir condiciones de instalación más exigentes y puede estar restringida en balcones residenciales.

La National Fire Protection Association (NFPA) recomienda utilizar los asadores al aire libre, mantenerlos alejados de materiales combustibles y seguir las instrucciones de seguridad correspondientes. Estas pautas son especialmente importantes en balcones, donde la proximidad de cortinas, muebles, revestimientos y otros departamentos puede aumentar los riesgos.

¿Cómo integrar un asador al diseño del balcón sin perder elegancia?

Un asador puede incorporarse al balcón sin que se convierta en el único elemento protagonista. La clave está en organizar el espacio según las funciones que tendrá y mantener despejadas las zonas de circulación y seguridad.

En un balcón pequeño, un modelo compacto puede acompañarse con una mesa plegable, dos sillas ligeras y un módulo auxiliar destinado a guardar utensilios, siempre que estos elementos no obstruyan el paso ni se ubiquen demasiado cerca de la fuente de calor.

Para conseguir una composición más cuidada, pueden aplicarse las siguientes ideas:



Elegir materiales resistentes: el acero inoxidable y otros materiales aptos para exterior pueden facilitar el mantenimiento, aunque su resistencia dependerá de la calidad del producto y de las condiciones climáticas.

el acero inoxidable y otros materiales aptos para exterior pueden facilitar el mantenimiento, aunque su resistencia dependerá de la calidad del producto y de las condiciones climáticas. Priorizar muebles plegables o multifuncionales: permiten liberar espacio cuando la parrilla no está en uso y facilitan la circulación en balcones reducidos.

permiten liberar espacio cuando la parrilla no está en uso y facilitan la circulación en balcones reducidos. Separar la zona de cocción del área de descanso: la distribución debe evitar que el calor o el humo afecten directamente a quienes se encuentran sentados.

la distribución debe evitar que el calor o el humo afecten directamente a quienes se encuentran sentados. Incorporar vegetación con precaución: las plantas pueden aportar frescura y privacidad, pero deben mantenerse alejadas de las fuentes de calor y seleccionarse según las condiciones del balcón.

La ASLA considera la planificación y la seguridad elementos relevantes en el diseño de espacios exteriores. Por ello, la estética debe quedar subordinada a las condiciones de uso: no conviene instalar un asador debajo de toldos, cerca de cortinas, junto a revestimientos combustibles o en sectores sin ventilación suficiente.