Convierte tus latas de atún en originales macetas para suculentas

Las latas de atún que quedan después de una comida pueden convertirse en un elemento decorativo con un poco de creatividad. En lugar de desecharlas, es posible reutilizarlas para crear pequeñas macetas y aprovecharlas para colocar suculentas.

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Esta propuesta de reciclaje es sencilla y permite transformar un objeto cotidiano en un detalle original para el hogar. Además, al incorporar un asa, las macetas pueden colocarse o trasladarse fácilmente y darle un toque diferente a cualquier espacio.

¿Cómo cuidar suculentas?

Para cuidar las suculentas, colócalas en un lugar con buena iluminación y evita exponerlas de forma repentina al sol intenso. Riégalas únicamente cuando la tierra esté completamente seca y utiliza macetas con buen drenaje para evitar el exceso de humedad. También es importante retirar las hojas secas y revisar periódicamente que no tengan plagas.

¿Cómo reutilizar latas de atún para decorar con suculentas?

Reutilizar las latas de atún es una forma sencilla de crear macetas originales y aprovechar materiales que normalmente terminarían en la basura. Por su tamaño compacto, estos envases pueden utilizarse para colocar pequeñas suculentas, cactus o plantas de raíces cortas.

Para comenzar, lava y seca muy bien las latas y revisa que no tengan bordes filosos. Luego, realiza algunos orificios en la base para facilitar el drenaje y otros en los laterales superiores para colocar el asa. Puedes pintar el exterior con pintura acrílica o a la tiza y añadir pequeños detalles decorativos, como hojas, flores o frases.

Para elaborar el asa, utiliza un alambre maleable y un corcho de vino. Pasa el alambre por el corcho, dale forma de arco y fíjalo a ambos lados de la lata. De esta manera, conseguirás un acabado artesanal y original.

Finalmente, coloca una pequeña cantidad de piedras y agrega sustrato especial para suculentas o cactus. Planta el ejemplar elegido y ubica la maceta en un espacio con buena iluminación. Recuerda regarla únicamente cuando la tierra esté completamente seca y evita que el agua quede acumulada en el recipiente.